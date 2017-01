COIMAS Gustavo Arribas no presentó pruebas en Comodoro Py

El jefe de la Agencia Federal de Investigaciones y amigo personal de Macri se presentó en los tribunales de Comodoro Py. Está acusado de haber recibido coimas de la constructora Odebrecht.

26 de enero| |

Arribas llegó escoltado por un vehículo negro antes del mediodia para presentarse ante el juez Ariel Lijo, que tiene la causa momentáneamente. Investigado por la Justicia por recibir cinco pagos por más de medio millón de dólares de parte de Leonardo Meirelles, titular de la empresa y operador financiero y cambiario brasileño.

El jefe de la AFI solo reconoció un pago por US$ 70.496 y lo adjudicó a la venta de un departamento en Brasil. En un comunicado de prensa que difundió tras volver de sus vacaciones, se defendió pero no mostró la escritura de esa venta, según dijo, porque el comprador le “solicitó la reserva del caso” por tratarse de una operación comercial privada”. Aunque se esperaba que ante la Justicia presentara la escritura ayer, no lo hizo.

El presidente Macri lo defendió en una conferencia de prensa. Dijo que el jefe de la AFI iba a “traer los papeles cuando el brasileño vuelva de sus vacaciones demostrando que él compró un departamento y le giró vía Meirelles ese dinero”. Sucede que , en Brasil la compra y venta de propiedades se realiza en reales. Tras salir del despacho de Lijo, Arribas improvisó una breve conferencia de prensa "Todas las cosas que tenga que presentar las voy a presentar en el expediente judicial", adelantó.

Meirelles fue condenado por la justicia de su país por su rol en la investigación Lava Jato. El operador financiero transfirió un total de US$ 594.518 mediante cinco giros a una cuenta en Suiza de Arribas entre el 25 y 27 de septiembre de 2013, desde una cuenta bancaria en Hong Kong que el operador brasileño controlaba a través de la empresa RFY Import & Export Limited.

Las transferencias comenzaron un día después que se reactivara el contrato para el soterramiento del tren Sarmiento para el gigante brasileño Odebrecht, empresa que la justicia de su país calificó de “fachada", destinada al pago de coimas, lavado de activos y evasión.