CORREO ARGENTINO Bregman: "Los únicos beneficiados del modelo macrista son sus familiares y amigos"

La referente del PTS y el Frente de Izquierda, Myriam Bregman, se refirió al escándalo por el indulto de la millonaria deuda que la familia Macri tiene con el Estado al señalar que "este accionar impune deja en claro una vez más que los únicos beneficiados del modelo son los empresarios amigos del PRO". Y recordó que "la misma práctica la mostraron con las acciones de Aranguren en las petroleras British/Shell o con los hoteles de la familia Braun".

10 de febrero

Bregman también recordó que "no es nueva la afición que tiene el clan Macri por beneficiarse y hacerse millonario a costa del Estado, no sólo haciendo negocios con el patrimonio de todos los argentinos sino además logrando que le condonen sus deudas cuando ya no le interesan determinados negocios. Sucedió en la dictadura cuando en 1982 se decretó la estatización de la deuda de Fiat-Sevel y Socma que pasó a formar parte de la deuda pública, y vuelve a ocurrir ahora. No exageramos si decimos que para el Estado los Macri son morosos incobrables. Por eso desde la izquierda hemos insistido que esa deuda externa no debe pagarse y ellos se empeñan en pagarle hasta a los buitres; son sus deudas".

"Estas son semanas de profundo ataque a los salarios y condiciones de vida del pueblo trabajador, hay un intento de negociar paritarias por debajo de la inflación, cientos de miles de despidos, otro tarifazo, la modificación de la ley de ART y convenios flexibilizadores como Vaca Muerta. Con una cara de piedra sin precedentes, el presidente Mauricio Macri insiste en explicarnos a los argentinos que debemos ´hacer un esfuerzo´ para que al país le vaya mejor. Mientras tanto, sigue garantizando los negocios de su familia y amigos empresarios", concluyó Myriam Bregman.

Ph: Marcelo Scoppa