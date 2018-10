CORRUPCIÓN EN LA ERA K: Hallan una cuenta de Wagner en Suiza con u$s20 millones

El juez Claudio Bonadio embargó una cuenta atribuida al extitular de la Cámara de la Construcción, en el marco de la causa de sobornos en la obra pública.

20 de octubre

El juez federal Claudio Bonadio embargó una cuenta en Suiza atribuida al empresario Carlos Wagner de 20 millones de dólares, en el marco de la causa en la que se investiga el presunto pago de sobornos en la obra pública.

Fuentes judiciales informaron que el juzgado emitió esa orden a partir de haber recibido información de la Unidad de Información Financiera (UIF).

Wagner es titular de la firma Esuco y exintegrante de la Cámara Argentina de la Construcción, y fue procesado recientemente por Bonadio como miembro de la asociación ilícita que entre 2003 y 2015 utilizaba un sistema de recaudación ilegal a través del pago de coimas en la obra pública.

El empresario fue uno de los primeros arrepentidos en la causa y él mismo se encargaba de ser nexo entre los funcionarios y otros empresarios para carterizar la obra pública y organizar el sistema de pagos ilegales.

El empresario cercano a los Kirchner y amigo personal de Julio De Vido fue uno de los primeros que dieron cifras concretas sobre los sobornos: dijo que los empresarios pagaban casi todo el anticipo, que rondaba entre el 10% y el 20% del monto total de la obra.

Por otra parte, el juez Bonadio ordenó un procedimiento en el Ministerio de Transporte en búsqueda de documentación, relacionada con los subsidios ferroviarios entre 2003 y 2015.

La búsqueda apunta a las líneas Roca, San Martín, Belgrano Sur, Sarmiento, Mitre, Belgrano Norte y Urguiza, así como de las líneas de subte.

El caso de los cuadernos en IDEA El caso de los cuadernos de la corrupción impacta en el sector empresario, que desde el miércoles está reunido en el Coloquio de IDEA que se desarrolla en Mar del Plata.

Durante el encuentro empresario que se realiza en la ciudad balnearia, uno de los que abordó el tema fue Mariano Federici, titular Unidad de Información Financiera (UIF). "Se promovió la criminalidad en general", dijo respecto a los años kirchneristas.

"De las causas surge la complicidad del sector empresarial. Están los que no eran nada y se hicieron empresarios en poco tiempo, o aquellos que se subieron al tren fantasma de la corrupción para crecer, o los que no denunciaron por miedo a perder. Pero somos todos igual ante la ley. Están los cueveros, pero también banqueros que lavaron. O muchos abogados que canalizaron el delito en el sistema argentino, también contadores y escribanos", sentenció.

También abordó el caso de los anotadores del chofer Oscar Centeno, el ensayista y poeta Santiago Kovadloff quien pidió que la Justicia “llegue a fondo” con la investigación de las coimas. Fue ante unos 300 empresarios.

“Hoy la Justicia en Argentina está cambiando, estamos en una situación de riesgo y la cobardía vuelve a preguntar ‘¿pero usted cree que esto se va a llevar hasta el final?’... miserables! corramos el riesgo de llevarlo a fondo y si fracasamos, fracasemos, pero a fondo. Seamos alguna vez dignos de la Constitución Nacional!”, dijo Kovadloff lo que generó los aplausos de gran parte del empresariado.

“La Argentina está hipotecada con el fracaso en la medida que tiene deuda contraídas e impagas desde el momento fundacional de la consolidación: los ideales del federalismo estaban en Belgrano y siguen predominantemente incumplidos, los ideales de la integración hemisférica estaban en San Martín y estaban siendo más materia de sospecha y disidencia que de acuerdo y sostenibilidad”, agregó.

No obstante, el filósofo Kovadloff exhortó a los hombres de negocios en IDEA a estar “esperanzados” y “hacer del fracaso una fuente de aprendizaje como punto de partida para la reconstrucción de otro sentido del horizonte” y, en ese marco, subrayó el “esfuerzo que la Justicia está haciendo para que la política se supedite a la Ley, para que volvamos a ser un país constitucional”.

“Un país donde el poder no es nunca sinónimo de absoluto, donde no sea posible ir por todo. Se me dirá que esto es muy difícil, ¿pero qué razonamiento es ese?, ¿por qué tendría que ser fácil? ¿Lo llamamos a Sarmiento para preguntarle qué fácil le resultó fundar la escuela pública?, ¿a Belgrano fundar el Ejército del Norte?, ¿a San Martín cruzar Los Andes?, ¿al fiscal Nisman le vamos a decir qué es fácil? Esos dos tiros están acá”, enfatizó Kovadloff, señalándose la sien.

El tema del pago de las coimas para la realización de obra pública reveladas por el exmilitar y chofer del extinto Ministerio de Planificación Federal, estuvo presente a lo largo de todo el 54º Coloquio que comenzó el miércoles y culmina este viernes.

El directivo de IDEA, Roberto Murchison aseguró que “los cuadernos de Centeno, nos muestra que la corrupción ha dejado de tener un costo cero, y a partir de ellos vendrán cambios estructurales” para evitar que se repitan estas causas de corrupción

“Los bolsos (con dinero de la corrupción) son una muestra de cómo se financia la política” dijo Murchison y propuso “ir a un sistema que haga transparente esos aportes. Tal vez no sea el sistema óptimo, pero de seguro que será mejor a lo que estamos aplicando”.

Por su parte el analista y politólogo, Andrés Malamud, consideró que los problemas que atraviesa Argentina “no son morales, sino políticos” y subrayó que para cambiar la forma de actuar se necesitan incentivos.

“Si en Argentina estamos coimeando menos no es porque vimos la luz, es porque nos están metiendo presos. El cambio cultural es una consecuencia de los premios y castigos”, dijo Malamud. (IProfesional)