CORRUPCIÓN: Podrían embargar todas las propiedades de Cristina Fernández de Kirchner

Lo solicitaron dos fiscales, en el marco de la causa que investiga el supuesto direccionamiento de la obra pública. Qué le embargarían a ella y a otros ex funcionarios.

6 de octubre

Todas las propiedades de Cristina Kirchner podrían ser embargadas, en el marco de la causa en la que se investiga el supuesto direccionamiento de obra pública en favor del detenido empresario Lázaro Báez. Así lo solicitaron al juez Julián Ercolini, los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques.

La medida tiene que ver con hacer efectivo el embargo ordenado a fines del año pasado y la Cámara Federal porteña confirmó recientemente.

Ambos fiscales, además, solicitaron al magistrado que disponga embargos sobre activos a nombre de Báez, del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, al ex secretario de Obras Públicas José López, el ex director de Vialidad Nacional Nelson Pierotti y al ex subsecretario de Coordinación de Obra Pública del Ministerio de Planificación y primo de Néstor Kirchner, Santiago Kirchner. Todos ellos fueron procesados por Ercolini.

Según el juez, los procesados habrían conformado “una asociación ilícita que habría funcionado, al menos, entre el 8 de mayo del año 2003 y el 9 de diciembre de 2015”, y que defraudó al Estado al direccionar las concesiones de obra pública en favor de Austral Construcciones, empresa del constructor Lázaro Báez. A su vez, los fiscales requirieron la apertura de cajas de seguridad franjadas, de De Vido y José López, y “el inventario y secuestro de su contenido y el inmediato embargo” de los bienes de valor que haya en su interior.

La medida es para evitar “que sobre los activos a resguardar se produzca un deterioro que conspira contra la garantía patrimonial que su cautela pretende salvaguardar”,

Qué les embargarían En el caso de Cristina y sus hijos se trata de 25 inmuebles cedidos a los hijos de la ex presidenta, dinero en efectivo cedido a Florencia, un automóvil Honda CRV cedido a ambos hijos. También figuran en el listado acciones de las empresas Los Sauces y Hotesur, cedidas a Máximo y Forencia.

A Lázaro Báez le embargarían 81 inmuebles y porcentajes de algunos otros, cuatro automóviles y acciones de Austral Construcciones, Kank y Costilla, entre otros. Al actual diputado nacional De Vido se le pidió embargar el 50 por ciento de un inmueble y dos autos. A José López, actualmente detenido por supuesto enriquecimiento ilícito, cinco inmuebles ubicados en Santa Cruz y dos en Tucumán, un bote a motor y un auto.

En el caso del ex subsecretario del primo de Néstor, Santiago Kirchner, en el listado figuran ocho inmuebles, una lancha, siete autos y diez “productos bancarios”, según consta en el requerimiento fiscal.