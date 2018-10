CORRUPCIÓN: Ricardo Jaime aceptó haberse enriquecido ilícitamente y a cambio obtendrá una pena menor

El acuerdo, que estipula un juicio abreviado, fue alcanzado entre su defensa y la fiscalía a cargo de Gabriela Baigún en una causa en la que se lo investiga por enriquecimiento ilícito.

24 de octubre

Ricardo Jaime, ex secretario de transporte, realizó un acuerdo con la fiscal Gabriela Baigún mediante el cual admitió haberse enriquecido de manera ilícita a cambio de lo cual obtuvo la posibilidad de tener un juicio abreviado y una pena menor (de unos cuatro años) en el caso de que sea condenado en una causa en la que se investiga el aumento exponencial de su patrimonio.

La “confesión” de Jaime fue acompañada de algo más. Tendrá que pagar una multa por $ 13 millones y entregar varios bienes valiosos, entre en avenida Libertador, en el barrio de Retiro.

El acuerdo también alcanza a Manuel vazquez, ex asesor de Jaime y su presunto testaferro.

Jaime, que se encuentra detenido desde el 2016 en la cárcel de Ezeiza, tiene una multiplicidad de causas en su contra además de las ya mencionadas. Entre ellas una que investiga la compra de “trenes-chatarra”, una por presunto delito de “peculado” en el uso de automóviles asignados a tareas oficiales e “irregularidades” en los subsidios otorgados en el Belgrano Cargas.

El ex funcionario ya tiene una condena en su contra por seis años de prisión, junto a otros ex funcionarios como Julio De Vido y Juan Pablo Schiavi, por la masacre de Once en que fallecieron 51 personas en febrero de 2012.