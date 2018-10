CORTE SUPREMA: Complicado traspaso de mando entre Lorenzetti y Rosenkrantz, con acusaciones cruzadas

Se desencadenó la interna en la Corte Suprema de Justicia. Acusaciones cruzadas entre Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz por el control del portal judicial. El sitio oficial de la Corte.

10 de octubre| |

El Centro de Información Judicial (CIJ) es el tema de disputa entre el expresidente de la Corte y su sucesor. Carlos Rosenkrantz acusa a Lorenzetti de haber desmantelado el área de Comunicación del Tribunal. Apunta a su antecesor por haber dejado “acéfala y sin personal suficiente” la Secretaría de Comunicación, debido a los traslados firmados por Lorenzetti en los días previos a su cese en el cargo.

Mientras que Ricardo Lorenzetti acusa al nuevo presidente del Tribunal de querer privatizar el área de comunicación. El exsupremo emitió una carta donde señala que Rosenkrantz ha generado "un clima de tensión, de temor y de amenazas telefónicas, ataque a los derechos laborales y de género" en la Corte Suprema de Justicia.

El nuevo presidente del Tribunal emitió la Resolución N° 3038/2018, desde donde ordenó que el Secretario General de Administración proceda a recuperar "la totalidad de los dispositivos tecnológicos" y las claves necesarias para la administración del CIJ, el portal oficial del máximo Tribunal a través de la cual se comunican las novedades del Poder Judicial. Por tal motivo Rosenkrantz dispuso que se "asegure, de modo urgente y por los medios que estime conducentes, la seguridad informática del CIJ y la administración exclusiva del mismo" por parte la Presidencia de la Corte.

En los días previos al traspaso de mando de la presidencia de la Corte, Ricardo Lorenzetti traslado al personal del área de Comunicaciones, a distintos ámbitos de la Corte, por lo que el equipo de profesionales del sector se redujo de dieciocho a seis empleados. Entre los desplazados se encuentra María Bourdin (una incondicional de Lorenzetti), responsable del CIJ y de su segundo, Pablo Méndez.

Por este motivo el actual Presidente de la Corte emitió una resolución que provocó una disputa interna entre la nueva y la vieja conducción del Tribunal. Para el santafecino, según lo que informa a través de su carta, la resolución emitida de Rosenkrantz viola las normas del funcionamiento de oficinas dependientes de la Corte, donde cualquier medida que se tome debe discutirse y adoptarse por acuerdo en una reunión entre ministros.

En su carta, Lorenzetti responsabilizó al ahora presidente del cuerpo por la paralización "momentánea" del CIJ. Además enumera una serie de hechos que protagonizara Rosenkrantz."Hace muy pocos días, usted se apersonó en el despacho de la Secretaría de Comunicaciones efectuando expresiones que contrarían las directivas de la política de Estado en materia comunicacional, proponiendo una suerte de privatización del Centro de Información Judicial (CIJ)".

Además en la carta Lorenzetti acusa al exabogado de Clarín de atacar derechos laborales y de género. "Ante la respuesta de que eso debía ser decidido por la Corte, y no sólo por la futura presidencia, hubo expresiones que se apartan notoriamente de los criterios de respeto que se le deben a un Secretario de Corte (que tiene el rango de un juez de Cámara), de la política de género y protección de la mujer que la propia Corte lleva adelante, y de la independencia que se le debe a un periodista profesional".

La sucesión

La sucesión se había dado en el marco de las formalidades y la corrección política, donde se ocultaba la interna que había entre Lorenzetti y Rosenkrantz. Pasaron solo algunos días hasta que se hiciera pública las diferencias entre ambos.

Ricardo Lorenzettianhelaba extender su cargo en la presidencia de la Corte. Llevaba “tan solo” once años en ese cargo. Pero sus pares decidieron por mayoría elegir a Carlos Rosenkrantz como nuevo titular de la Corte. Solo Juan Carlos Maqueda, avaló otro mandato del ex supremo. En lo más alto de la Corte dicen que Lorenzetti acordó su salida de la presidencia negociando con el juez Carlos Rosenkrantz su llegada como nuevo titular. Sabiendo que no iba a poder ir por la reelección se decidió cortarle el paso a al juez Horacio Rosatti, exministro de Justicia, que también ambicionaba el puesto. A este peronista Lorenzetti lo asocia con Elisa Carrió. La enemiga intima del expresidente de la Corte nunca ocultó que busca verlo procesado.

Los cruces que se dieron ayer entre Lorenzetti y Rosenkrantz demuestran que la sucesión no será fácil, y que el exsupremo continuará en la sobra peleando por cuotas de poder. Eso sí, los privilegios que tienen estos jueces no corren peligro. En esto cierran filas los que están y los que se fueron. Seguirán cobrando jubilaciones de privilegio, no pagando impuesto a las ganancias y disfrutando de largas vacaciones pagas. (LID)