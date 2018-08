CRISIS CAMBIARIA: ¿Qué opinan los economistas sobre el salto del dólar y el acuerdo con el FMI?

Los especialistas advierten que la incertidumbre sigue por la falta de detalles sobre las negociaciones con el Fondo. Dudas sobre el rumbo económico y sobre la reelección de Macri inquietan al capital financiero.

30 de agosto

La economía tambalea, el miércoles hubo una nueva disparada del dólar que superó los $ 34 a pesar del anuncio de Macri, donde informó que el Fondo haría un adelanto de desembolsos. El Banco Central adjudicó U$S 300 millones, pero no calmó a los “mercados”.

El economista Juan Valerdi explicó a (LID) que “el FMI no vino a rescatar a la Argentina sino que vino a rescatar al Gobierno de derecha, lo que quedó en claro es que ellos están tratando desesperadamente es zafar hasta las elecciones y después, si ganan, ahí se viene un ajuste salvaje donde probablemente bajen los tres millones de jubilaciones que entraron por moratoria y donde se eche a gente del sector público”.

El especialista ejemplificó la situación al decir que “los fondos no alcanzan porque el modelo no cierra, no hay modelo en realidad sino que el barco argentino está a la deriva y está lleno de icebergs y eso lo ven los agentes económicos, entonces salen corriendo y ese salen corriendo significa irse a los dólares, tanto los del exterior que están en la Argentina como los argentinos que históricamente han fugado su dinero al exterior” y advirtió que “el dólar va a seguir subiendo”.

Miguel Ángel Boggiano, CEO de Carta Financiera, declaró al diario La Nación "hay una dinámica de pánico contra el peso y el Gobierno más que buscar respuestas económicas debería buscar respuestas políticas, porque tiene un problema de confianza. No descarto que a partir de ahora los políticos terminen agarrando el volante y haciendo algo. Cuando la política no da respuestas, lo hace el dólar. Hoy entramos en un día de pánico".

Miguel Kiguel, director de Econviews, señaló que "se dieron muy pocos detalles y la gente tiene muchas preguntas. Fue una presentación muy corta y no se explicó el alcance de la ayuda y lo que implica para el país. Ya había rumores de un paquete de U$S 15.000 millones, pero el anuncio no logró calmar los mercados" y añadió que "estamos con un tema que va más allá de la economía, se trata del comportamiento de los inversores que hoy están en modo de comprar dólares sin importarles el precio. No hay una salida clara. Estamos en un proceso de suba del tipo de cambio que claramente todavía no se terminó, aun con cada acción que toma el Gobierno, como la intervención en el mercado y la suba de tasas. El anuncio del Presidente era una carta importante, pero está claro que fue más negativo que positivo".

El director de Quantum Finanzas, Daniel Marx, sostuvo que "la gente en este momento está buscando un refugio y no lo encuentra dentro de la Argentina. Hay que tratar de resolver los problemas de fondo y que el tipo de cambio encuentre su nivel".

En tanto, el economista Christian Buteler afirmó "no hay ninguna explicación lógica para lo que está pasando" y agregó "las explicaciones las debería dar el Gobierno, el Banco Central o Hacienda, porque esta demostración total de fuera de control de la situación es alarmante".

Mario Blejer, expresidente del Banco Central, en diálogo con el programa de radio A los botes, advirtió "estamos pasando por un período de mucha tensión. Hay expectativas negativas y poca credibilidad. No es un buen momento. Es decir, hay un panorama negativo en términos generales, aunque algunos sectores se beneficien de la devaluación".

El extitular de la autoridad monetaria añadió que "hay muchas cosas que el Gobierno está haciendo de forma correcta, pero hay también mucha confusión en la política económica. Eso es lo que me preocupa. Vamos para un lado, vamos para el otro, parecería ser un poco improvisado. Hay una presión muy alta también. El dólar se ha devaluado dentro de los parámetros normales de una devaluación. Hoy no está caro con respecto a la historia, está caro con respecto a los meses anteriores".

Daniel Artana, de FIEL, indicó al diario El Cronista que "el anuncio fue contundente", aunque "no puede saber qué consecuencias tendrá de manera tan inmediata".

El economista sugirió que "debería bajar el riesgo país, y hay que mirar el comportamiento de los bonos" y agregó que "dólar todavía tendrá algunos días de ruido".

Artana alertó que “los mercados” no se calmarán hasta ver cómo se plasma el nuevo acuerdo con el FMI "en los papeles", porque "hay mucho escepticismo sobre Argentina".

La letra chica del acuerdo aún no se dio a conocer, pero las recetas del FMI son conocidas en este país. Profundizar el ajuste estará incluido en las exigencias. (LID)