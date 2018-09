CRISIS: El parate de la obra pública podría generar al menos 40.000 despidos en sector de construcción

Lo afirmó el titular de la cámara, Gustavo Weiss. Impacta la inflación, la devaluación y "los cuadernos de las coimas". Preocupación en Uocra.

7 de septiembre

Empresarios y el sindicato de la construcción en Argentina esperan al menos 40.000 despidos en los próximos meses en el sector, debido a la parálisis que sufrirían muchas obras de infraestructura por la crisis económica que azota al país.

El derrumbe del sector ya había sido golpeado por un escándalo de corrupción que estalló con los "cuadernos de las coimas" en la obra pública durante el kirchnerismo.

Pero esta recesión se ahondaría por la aceleración de la ya alta inflación, que provocó un desplome del peso frente al dólar.

Ante los temores de los inversores por la marcha de la economía, muchas empresas de construcción no logran conseguir el financiamiento necesario para avanzar con obras de infraestructura pactadas con el gobierno de Mauricio Macri.

“Los bancos se están retirando de financiar a las empresas de obras públicas. Creo que es por la preocupación del ajuste fiscal que llega a la obra pública”, dijo Gustavo Weiss, presidente de la Cámara de la Construcción, que agrupa a empresas como las gigantes Techint y Roggio.

“Es posible que haya 40.000 despidos o incluso más por el parate de la obra pública”, agregó Weiss.

Hoy, según datos privados del Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC), hay más de 400.000 empleados registrados en el sector, que de todos modos suele tener un alto nivel de empleo informal.

“Estamos siguiendo de cerca la situación del empleo y los salarios en la construcción y trabajando en conjunto periódicamente con los representantes del sector”, dijo un portavoz de la Secretaría de Trabajo, sin responder directamente sobre las expectativas de despidos que tienen los empresarios.

“Habrá que ver en los próximos meses cómo evoluciona todo el tema del crédito, cómo evoluciona a partir del nuevo tipo de cambio el nuevo costo en la construcción”, agregó.

El peso se ha derrumbado cerca del 50% en lo que va del año debido a turbulencias en mercados emergentes y las dudas sobre el plan del Gobierno, lo que ahondó la recesión y echó más leña al fuego de la inflación.

“Todas las obras que estaban pensadas para empezar a funcionar y a desarrollarse en el transcurso de este año se pararon”, aseguró Gerardo Martínez, secretario General de la Unión Obrera de la Construcción (Uocra) en una entrevista con La Nación.

También afirmó que los desarrolladores le comentan que "con este nivel de tasa conviene jugar a la timba financiera y no invertir en nada".

Es que junto a la caída de las escrituras y el freno de los créditos hipotecarios, la corrida cambiaria también provocó que se frenasen las obras públicas que se estában pautando a través del sistema de participación público-privado (PPP).

"La mitad de los trabajadores de la construcción responde a la inversión pública y la otra mitad a la privada", dijo. Pero aclaró que en realidad la construcción afecta a 1.800.000 personas entre proveedores, gente de logística etcétera.

“Lo que avizoramos es que va a haber una caída estrepitosa, por lo que significan los recortes que está anunciando el Gobierno. Los anuncios son tétricos. A esto hay que sumarle la incertidumbre financiera y la falta de entrega de insumos que se está viendo en las obras públicas y en las privadas", lamentó.

Otro alto funcionario de la Uocra afirmó que en los últimos tres meses se perdieron al menos 12.000 puestos de trabajo en el sector y calculó que el ajuste fiscal del gobierno implicará una reducción de obras públicas del 50% el año que viene.

“Las obras tienen una cierta inercia y no se cortan de un día para el otro, pero hay obras que tenían 300 personas y ahora tienen 150. En un proceso de 6 meses se pueden perder 50 a 60.000 trabajadores. Me parece que si la crisis no se revierte, probablemente sean más los que se pierdan”, dijo.

“Esto también afecta a las obras privadas porque con la inflación y los aumento de insumos, no cierran los proyectos, se refinancian o se recalculan”, agregó.

Cuando fue consultado por esa estimación de reducción de obras, el Ministerio de Transporte dijo que las que hoy están en ejecución seguirán adelante y que las que están temporalmente detenidas podría ser debido a trámites burocráticos, alguna traba judicial o problemas de contratistas con algunos insumos.

“En relación a las obras públicas de cara al 2019, se está terminando de definir en el presupuesto que es motivo de evaluación junto con los gobiernos provinciales”, dijo un portavoz de la cartera.

El jueves se difunció el Índice Construya (IC), que mide la evolución de los volúmenes vendidos al sector privado de los productos para la construcción que fabrican empresas líderes del rubro, y los datos no fueron muy alentadores. Las ventas de insumos se ubicaron en agosto un 12% por debajo de las registradas en el mismo mes de 2017.

La información la provee el Grupo Construya, que agrupa a las empresas nacionales más importantes en la producción y comercialización de materiales y está integrado por firmas de ladrillos cerámicos, cemento portland, cal, aceros largos, carpintería de aluminio, pisos y revestimientos cerámicos, adhesivos y pastinas, pinturas impermeabilizantes, sanitarios, grifería y caños de conducción de agua.

De acuerdo a ese trabajo, al comparar con julio, los volúmenes despachados en agosto de 2018 registraron una caída del 6,7%, desestacionalizado.

En tanto, en los primeros ocho meses del año, el Índice Construya acumuló un crecimiento de 2,7% en comparación con el mismo período del año anterior.

La construcción sostuvo al empleo en general en 2017, ya que gran parte de los puestos laborales recuperados tras la pérdida de empleos durante los primeros meses de 2016 se dio en este sector. Fueron unos 35.000 empleos que volvieron a generarse, 12.000 puestos más por encima de la crisis de 2016. (IProfesional)