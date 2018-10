CRUJE LA ALIANZA: ¿Se rompe Cambiemos?: Carrió tensa la relación con Macri y confirma que esta semana pedirá el juicio político a Garavano

La Coalición Cívica anunció que la presentación que realizarán en la Cámara baja no es "negociable". Mientras, Angelici salió al cruce de la diputada.

9 de octubre

La Coalición Cívica confirmó este martes que durante la semana presentará un pedido de juicio político contra el ministro de Justicia, Germán Garavano, como anunció la líder partidaria, Elisa Carrió.

Así lo ratificó el diputado Juan Manuel López al destacar que aún se encuentran "trabajando" en la presentación y que su ingreso a la Cámara baja no es "negociable".

"Estamos trabajando en el pedido de un juicio político contra Garavano. En los próximos días se va a presentar, es una decisión. No se trata de algo negociable. Una vez que Carrió decidió llevarlo adelante, no hubo vuelta atrás", enfatizó López.

En declaraciones a la radio Futurock, el legislador recordó que "la primera gran diferencia" que el partido de Carrió tuvo con Garavano fue por "las instrucciones y el manejo que hizo en el juicio por encubrimiento a la AMIA".

"Para nosotros fue un hecho grave que no se haya acusado a los fiscales (Eamon) Mullen y (José) Barbaccia en la causa", destacó López.

"Hubo interferencias por parte de personas del Ministerio que aducían órdenes del Ministro. Hubo una orden concreta que decía que no había que acusar a dos personas que habían sido acusadas durante todo el tramo del juicio", puntualizó.

Por otra parte, ratificó el enojo de su partido por el hecho de que Garavano haya dicho que no significa un hecho positivo para el país que un expresiente pueda ir preso.

"Hay que tomar decisiones más fuertes. Carrió encabeza la lucha contra la corrupción hace muchos años y cree que en este momento, donde la justicia avanza, el riesgo del retroceso es mucho más grande, aunque sea paradójico", remarcó López.

El diputado explicó que "Carrió cree que hay que ser mucho más duros y es eso lo que le está pidiendo a (Mauricio) Macri".

"Hay que cambiar la relación con el Poder Judicial: no puede ser que haya operadores que hablan en nombre del Gobierno", evaluó el diputado.

La acusación de Carrió se precipitó luego de una declaración radial del ministro de Justicia, quien dijo el miércoles pasado que "no parece bueno para el país" el desafuero y la detención de Cristina Kirchner por la causa en la que se investiga el presunto intento de encubrimiento del atentado a la AMIA.

"Estos dichos de Garavano son una vergüenza para la República y la división de poderes. Puede estar emparentado también con la impunidad de (Carlos) Menem en la Cámara de Casación. Si esto es así, es pasible de juicio político", resaltó la legisladora nacional en su cuenta de Twitter.

El jueves, justamente, la Cámara de Casación absolvió al expresidente Carlos Menem, lo que motivó un nuevo tuit de Carrió: "El fallo para absolver al ex presidente Menem demuestra la visceral impunidad que hiere gravemente la República", escribió la diputada.

Y agregó: "Esto involucra a Menem y a los jueces que los salvaron en el delito de infames traidores a la patria. Ahora entiendo mi proscripción en la Comisión Bicameral de seguimiento del Ministerio Público de la Nación y los dichos de Garavano".

El ministro de Justicia presentó su renuncia al Presidente, quien la rechazó.

Carrió abrió así un nuevo round en su pelea personal con el funcionario, a quien en una oportunidad catalogó de "poste".

Para bajar la tensión El ministro de Justicia, Germán Garavano, destacó este martes que en la Argentina "impera el avance contra la corrupción, el crimen organizado y el narcotráfico", tras participar de la inauguración del J20, que reúne a presidentes y ministros de las Cortes Supremas de países del G20.

De esa forma, el funcionario nacional buscó bajar la tensión con la cofundadora de Cambiemos.

Y lo hizo desde un escenario simbólico por el tema del que se trata: se expresó de este modo luego de haber participado del acto de apertura del encuentro judicial J20, junto al presidente Mauricio Macri.

En el marco de dicho evento, el mandatario nacional aseguró que el Gobierno impulsa iniciativas orientadas a que "la Justicia sea la misma para todos, sin privilegios".

Al ser consultado sobre esos dichos, Garavano aclaró que "se refería a ex presidentes, empresarios y jefes de organizaciones delictivas".

El ministro de Justicia, además, sostuvo que "en la Argentina impera el clima de estado de derecho y el avance en contra la corrupción, el narcotráfico, el crimen organizado y el narcotráfico".

Según Garavano, Macri "lidera el proceso con aportes del radicalismo y la Coalición Cívica", liderada por Elisa Carrió.

Ausencia Este nuevo ida y vuelta entre funcionarios nacionales y la cofundadora de la alianza estuvo precedida de una serie de acontecimientos que se sucedieron este lunes como su ausencia en un programa de televisión donde la esperaban.

La diputada nacional de Cambiemos Elisa Carrió suspendió por "problemas de salud" la entrevista que había acordado como invitada a un programa de televisión, que iba a desarrollarse en el inicio de la semana.

Luego de sus polémicas declaraciones contra el presidente Mauricio Macri al señalar que estaba "desilusionada" con él, y de su enojo con el ministro de Justicia, Germán Garavano, "Lilita" tenía previsto asistir al canal Todo Noticias (TN) para hablar sobre estos temas.

Sin embargo, Carrió no fue y lo informó en su cuenta de Twitter: "Por razones de salud no voy a poder estar esta noche en el programa @DesdeElLlanoJMS. Un beso".

Durante la tarde, tanto el programa como ella anunciaron su presencia en los estudios de la emisora: "Esta noche estaré dialogando con Joaquín Morales Solá, en ’Desde el llano’ @DesdeElLlanoJMS a las 22 hs por @todonoticias. Los invito a ver el programa. Un beso".

Sin embargo, todo parece indicar que "Lilita" recién hablará el jueves tras reunirse con Macri, en un encuentro que busca limar asperezas. Algo que no parece tan simple después del ultimátum de la diputada nacional.

Angelici salió al cruce

Esa misma noche, por un canal de aire, otra entrevista agregó más nafta al fuego.

Como si el cruce con Garavano fuera poco, quien alzó la voz fue otro dirigente cuestionado por la legisladora chaqueña: Daniel "Tano" Angelici, quien además de presidente de Boca es señalado como operador judicial del PRO. "Carrió mezcla todo, realmente podría averiguar quién soy", dijo en una entrevista televisiva.

El último fin de semana Elisa Carrió tiró de la cuerda como no lo había hecho desde que Mauricio Macri llegó a la Casa Rosada. "Siempre dije que el presidente está entre la línea de Angelici y la línea Carrió. Y va a tener que elegir, y tiene tiempo para elegir. Pero sabe que elige o cae", se plantó la socia fundadora de la coalición gobernante, en lo que fue su primera advertencia directa al jefe de Estado.

"Lamento que la doctora Carrió haga esta manifestación", dijo Angelici el lunes por la noche.

"No me conoce, no sé qué le dirán de mí, nunca estuvo conmigo ni hablamos", continuó el "Tano" en una entrevista que concedió a Luis Novaresio en A24.

"Mauricio es un convencido de la división de poderes, nunca me pidió que interviniera (en la Justicia). No conozco los tribunales; soy abogado, tengo amigos que son jueces y fiscales, eso no es un delito. Cuando me dicen operador, yo los miro y me río", indicó el dirigente.

En un evento organizado para la presentación del libro El origen de Mariana Zuvic, la líder de la Coalición Cívica había planteado que Macri "o se va con Angelici o vamos a hacer el cambio en serio".

"Si es Angelici son los barrabravas, los contenedores, el arreglo con los jueces, los equipos de fútbol, Fútbol para Todos… Moyano. Y no vamos a estar ahí porque somos millones los argentinos que hemos padecido todas las crisis", disparó Carrió.

Crisis con el radicalismo Como si hubiera paz en la alianza de Gobierno, quienes también pusieron el grito en el cielo fueron los aliado radicales, quienes cuestionaron la suba extra del gas.

El gobernador radical de Mendoza, Alfredo Cornejo, le advirtió este martes al gobierno nacional que el pago extra que le exige a los usuarios de gas les podría generar "una dificultad muy grande" a las familias.

No fue el único correligionario aliado que se manifestó en ese sentido. Hizo lo propio este martes el senador oficialista, Eduardo Costa. Y el lunes, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, también se había manifestado en contra. Llegó a advertir: "No quiero ser Lilita, pero habíamos hablado otra cosa".

El Presidente y sus ministros parece que hicieron oídos sordos y este martes ratificaron los aumentos. (IProfesional)