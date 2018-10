#CUADERNOGATE :Para Rocca las coimas y sobornos fueron por “razones humanitarias”

Puso toda la responsabilidad sobre uno de sus ex directivos, Raúl Betnaza. Admitió el pago al Gobierno chavista, cuando éste expropió Sidor, pero adujo “razones humanitarias”.

5 de octubre| |

El industrial más poderoso del país hoy viernes por la mañana declaró en el marco de la causa por coimas de la obra pública. Prestó declaración indagatoria frente a los fiscales Carlos Stornelli y Carlos Rívolo.

Paolo Rocca, el dueño del oligopolio siderúrgico, con empresas en varios países, estuvo poco más de dos horas respondiendo preguntas en Comodoro Py. El contenido de su declaración, o mejor dicho lo que la fiscalía y la secretaría del juzgado de Claudio Bonadio dejaron trascender, se basó en auto exculparse planteando que él desconocía todo sobre pagos de sobornos o coimas y que de haberse realizado, fueron responsabilidad de Luis Betnaza (un alto ex ejecutivo de su empresa), también procesado en la causa.

El empresario, que hace poco se reunió con Macri en Vaca Muerta donde tiene intereses millonarios, según los trascendidos, lo único que admitió fue haber destinado miles de dólares para pagarle al Gobierno de Chávez, vía el de Cristina Kichner, con “fines humanitarios”, cuyos objetivos eran habilitar la salida de operarios y ejecutivos de la empresa Sidor, en el 2008 cuando Hugo Chávez nacionalizó esa empresa.

Aunque el pago de la indemnización se retrasó casi un año, el Grupo Techint se alzó con U$S1.900 millones en aquella oportunidad.

Rocca además afirmó que si hubo pago de coimas por parte de Betnaza, él lo desconoce debido a que la empresa funciona con autonomía de sus CEOs.

A mí no me miren, fue él, parece ser la esencia de los declarado por el empresario ítalo argentino, poniendo toda la responsabilidad en su ex subordinado en la escala jerárquica del Grupo empresarial. Una pregunta se desprende: ¿por qué Luis Betnaza se iba a arriesgar a pagar coimas en beneficio de Techint, sin la autorización del máximo jerarca de los tubos sin costura?. (LID)