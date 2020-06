Caen las ventas al exterior, pero aumenta el superávit por desplome de importaciones

El intercambio comercial dejó en mayo un superávit de US$ 1.893 millones, superior a los US$ 1.399 millones registrado en igual mes del año pasado, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

26 de junio

Como resultado de la pandemia, que afectó severamente a todos los países e impuso una parálisis del comercio internacional, las exportaciones del país retrocedieron fuerte. En mayo las exportaciones sumaron ingresos por US$ 5.061 millones, con una caída del 16 % interanual.

Pero como resultado de las restricciones impuestas por la cuarentena para el funcionamiento de muchos sectores y la caída de la demanda local, retrocedieron mucho más las importaciones: 31 % menos que en igual mes de 2019, con un monto de US$ 3.168 millones.

El país se vio afectado además por un empeoramiento de los términos de intercambio, ya que los precios de los bienes exportados por el país retrocedieron en relación a los de los que el país importa. En mayo, si hubiesen prevalecido los precios del mismo mes del 2019, el saldo comercial habría arrojado un superávit sensiblemente mayor, de US$ 2.097 millones, debido a que los valores de los productos exportados mostraron una caída de 8,6 % internacional, mientras que los precios de las importaciones retrocedieron 7,8 %.

De esta forma, el superávit comercial se verificó en un contexto de retracción de los valores y de las cantidades intercambiadas a lo largo de los cinco meses del corriente año. El economista Ricardo Arriazu advirtió hoy que por la caída de los precios de las materias primas y sus derivados, este año la Argentina “perderá US$ 2.800 millones” de ingresos en las exportaciones, respecto a lo que se estimaba a fines del año pasado antes que se desatara la pandemia.

Entre enero y mayo pasado, la balanza comercial arrojó un superávit de US$ 6.612 millones, por encima de los US$ 4.567 millones de igual lapso de 2019. Las importaciones retrocedieron 23,8 % para sumar US$ 15.990 millones, mientras que las exportaciones ascendieron a US$ 22.602 millones, con una merma del 11,5% interanual.

China volvió a ser este mes el principal socio comercial del país con exportaciones por US$ 963 millones, con un crecimiento del 25 % interanual. Las importaciones provenientes del gigante asiático, por su parte, sumaron en el mes US$ 656 millones, 21 % menos que en igual lapso de 2019, lo que dejó una saldo positivo para la Argentina de US$ 307 millones.

En segundo lugar se ubicó Brasil con ventas por US$ 389 millones, 52 % menos que en mayo de 2019, contra importaciones por US$ 520 millones, 49 % inferior que doce meses atrás. Estos números determinaron que la Argentina cerrará mayo con déficit de US$ 131 millones en el comercio con el vecino país.

En tercer lugar se ubicó Estados Unidos con ventas por US$ 196 millones (-54 %) e importaciones por US$ 319 millones (-49 %), lo que dejó un saldo negativo de US$ 123 millones.

Desagregando por tipo de exportaciones, las de manufacturas de origen industrial descencieron 52,7 %, las de combustibles y energía 40 %, y manufacturas de origen agropecuario 5,5 %; mientras que en cambio las de productos primarios aumentaron 8,3 %.

En en desagregado por sectores de las compras al exterior en mayo, las importaciones de bienes de capital disminuyeron 30,6 %; las de bienes intermedios, 15,7%; las de combustibles y lubricantes, 58,7 %; las de piezas y accesorios para bienes de capital, 48,6 %; las de bienes de consumo, 8,2 %; y las de vehículos automotores de pasajeros, 76 %.