Cambia Jujuy: radicales y massistas ratifican la estafa de las colectoras

El frente electoral que fue presentado el lunes por el radical Gerardo Morales y el massista Carlos Haquim, ratifica la continuidad de la coalición que en el gobierno de la provincia acompaña a Mauricio Macri y su plan de ajuste y represión.

21 de junio

La alianza donde coinciden 16 fuerzas políticas que van desde la UCR, el PRO, los pseudo-opositores de Sergio Massa y Margarita Stolbizer hasta el Partido Socialista, confirma lo que plantean los referentes del PTS en el Frente de Izquierda, todas estas fuerzas defienden un mismo proyecto: un país para los empresarios y banqueros.

El acto del lunes, según informaron en un comunicado a la prensa, tenía el objetivo de ratificar el Frente Cambia Jujuy y anunciar, como el mismo Gerardo Morales dejó claro, que replicarán la estrategia del 2015. Recordemos que en esa oportunidad, Morales unió su candidatura a la de cada fuerza política nacional, salvo Scioli y Del Caño, y en los cargos provinciales adhirieron un total de nada menos que 187 colectoras.

Mientras Sergio Massa, después de dos años de actuar como “opositor responsable” garantizando la gobernabilidad de Macri y la aplicación del ajuste votando todas sus leyes, intenta posar de opositor, el massismo provincial de Carlos Haquim ratifica su unidad con el más macrista de los gobernadores para las elecciones provinciales. Para las legislativas nacionales, en cambio, presentaron listas separadas. El massismo presentó el “Frente Renovador 1 País”, mientras la UCR y aliados presentaron el “Frente Jujeño Cambiemos”.

Aunque Gerardo Morales asegure que “a los partidos de Cambia Jujuy los une la lógica, no la especulación”, queda claro a todas luces que la única “lógica” que los une es la de estafar al pueblo trabajador, no sólo haciéndoles pagar una crisis que no generaron, endeudando a la provincia en miles de millones que pagarán los trabajadores con más ajuste, cercenando derechos democráticos elementales, como hicieron en sus dos primeros años de gobierno, sino que la estafa comienza en la misma estrategia electoral.

Como ya demostró el frente “Cambia” para llegar a la gobernación, y luego instaurando un régimen policíaco, mientras hablan de “república” para la tribuna, están dispuestos a hacer uso y abuso de un régimen político podrido y feudal. Por eso cuentan con el “pleno apoyo” de los dueños de la provincia, la oligarquía genocida de Blaquier, las tabacaleras y mineras.

Recordemos que las elecciones legislativas provinciales no se rigen por la reforma electoral de 2011, que peronistas y radicales prefirieron no implementar.

Mantienen así un régimen político antidemocrático que proscribe a las fuerzas ajenas al bipartidismo imponiendo un piso proscriptivo del 5% del padrón electoral total -único en el país- para ingresar a la Legislatura, como denunció Alejandro Vilca y el PTS-FIT que ya debería tener 4 diputados si no fuese por este piso.

Así también mantienen un sistema absolutamente fraudulento de colectoras, que en la práctica funciona igual que la Ley de Lemas peronista. Un sistema que los paladines del “cambio” y la “república” supieron aprovechar muy bien, y que sólo la izquierda denunció al igual que el piso proscriptivo, aunque en ambos casos la Justicia adicta del bipartidismo hizo caso omiso.

“En consecuencia, tendremos otra etapa de presentación de distintas fuerzas políticas municipales que nutrirán aún más nuestro frente”, afirma sin sonrojarse el gobernador, anticipando que volverán a multiplicar las colectoras para garantizar los puestos para su fuerza política.

En el mismo lodo

En el acto de presentación del frente político estuvieron presentes los principales referentes provinciales de cada fuerza: Mario Fiad por la Unión Cívica Radical; Agustín Perassi de Gana Jujuy; Alejandro Snopek, Partido Blanco de los Trabajadores; Mario Nallar, Partido Renovador Federal; Ricardo Guzmán, Movimiento Popular Jujeño; Rubén Daza, Movimiento Norte Grande; Carlos Cantero, Encuentro Jujeño; Hugo Horvat, Partido Demócrata Cristiano; Daniel Morales, Primero Jujuy; Alejandra Mollón, Libertad y Democracia Responsable (LyDeR); Osmar Monaldi, Propuesta Republicana (PRO); Ramiro Tizón, Partido Socialista; Federico Medrano, Cambio Jujeño; César Acosta, Instrumento Electoral por la Unidad Popular; Ernesto Suárez, Cruzada Renovadora; y cuadros de Concertación Forja Jujuy, entre otros.

La salida es por izquierda

Pese al discurso rimbombante del gobernador Morales, hasta el momento la política de su gobierno sólo se destacó por ataques en toda regla a los derechos democráticos elementales, como el derecho a huelga, persecución a los trabajadores estatales, a los sectores populares y a sus organizaciones; poniendo la coparticipación provincial, es decir los sueldos de los estatales como garantía de un endeudamiento provincial grosero votado de manera inconstitucional, que va en tono con el bono de crédito a “100 años” del gobierno de Mauricio Macri, que literalmente hipoteca por generaciones al pueblo trabajador de la provincia y el país.

Frente al oficialismo y la falsa oposición del PJ-FPV, que así como votó cada una de las leyes del Macrismo avaló también las medidas fundamentales de Morales en la Legislatura provincial, la única alternativa es la del Frente de Izquierda, que a través de la candidatura de Alejandro Vilca y Gastón Remy del PTS, plantea una alternativa frente al ajuste en curso, con la propuesta de reducir la jornada laboral a 6 horas, 5 días a la semana, sin reducir el salario y con un mínimo igual a la canasta familiar, para que trabajemos todos y trabajemos menos.

Porque nuestras vidas valen más que las ganancias los empresarios que a través de sus funcionarios políticos nos ajustan la vida, tenemos que ser miles los que tomemos esta propuesta en nuestras manos para llegar a millones de trabajadores, mujeres y jóvenes y fortalecer nuestra organización para que la crisis la paguen ellos.