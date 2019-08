Carlos Rodríguez: "¿Defaultear las Letes es defaultear toda la deuda?"

El exministro de Economía consideró que "hay que hacer un acuerdo de facilidades extendidas porque no se puede pagar" y será tarea del próximo Gobierno.

29 de agosto

El ex viceministro de Economía Carlos Rodríguez cree el reciente anuncio del Gobierno " termina mal" porque se "están gastando los pocos dólares que hay en defender a un muerto, el peso"

En un diálogo con el sitio Infobae, el economista señaló que "las Letes son euroclearables. Yo no soy abogado, pero las leyes internacionales han cambiados y puede haber defaults selectivos, pero creo que defaultear un instrumento impacta en toda la deuda"

"¿Defaultear las Letes es defaultear toda la deuda? Habría que preguntarle a Macri y a Lacunza", aseguró.

"Imagino que habrá reclamos. Se hicieron Letes eurocleable para que sean más baratas y ahora pasa lo que pasa", agregó el ex viceminstro de Economía.

Cuando Rodríguez habla de euroclearable se refiere Euroclear, una de las dos principales cámaras de compensación de valores negociados en el Euromarket que se especializa en la verificación de información suministrada por corredores involucrados en transacción y liquidación de valores.

Ante una consulta del mencionado portal, Rodríguez dijo no entender esta clase de medidas. "Están haciendo populismo con las Letes: dicen que al 90% de los tenedores no los tocan. Es ridículo, la gente no tiene Letes. Hay que ver si ese 10% no es el 99% de las Letes en valor", agregó.

Luego indicó que "es lo mismo reperfilar que reestructurar la deuda". "Lo importante es que eso estaba cantado, todos sabíamos que iba a pasar. Hay que hacer un acuerdo de facilidades extendidas porque esto no se puede pagar. Hacia allí vamos y eso es lo que vamos a tener que negociar. En rigor, lo va a tener que negociar el Gobierno que viene", enfatizó.

En cuanto a la reacción de los mercados, estima que lo harán "mal porque este Gobierno está defendiendo el dólar con las reservas y las va a liquidar a todas: van a dejar el próximo Gobierno si un dólar. Y eso es algo que no cambia nada con los anuncios de hoy. Quizás los tenedores de Bonar 24 cobren ahora que no van a cobrar los de Letes".

En cuanto a Lacunza, le dijo a Infobae que lo vio "de piedra, como tendría que ser todo ministro de Economía".

"Lo conozco y tiene una personalidad fuerte para dar la cara en estas circunstancias. Eso sí, no estoy nada de acuerdo con lo que dijo", enfatizó.

"Siempre dije que no hay que defaultear la deuda interna, no la externa. Están haciendo todo lo contrario, me parece. Están gastando los pocos dólares que hay en defender a un muerto, el peso. Esto termina mal", concluyó.