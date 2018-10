Carrió: "A Bullrich le ponen droga para que la encuentre, pero el negocio sigue"

19 de octubre

La diputada de Cambiemos Elisa Carrió consideró que hay sectores de las fuerzas que están "engañando" a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en materia de lucha contra el narcotráfico.

En el marco de una entrevista con el canal de televisión La Nación;el periodista José del Río le preguntó si había bajado la cantidad de droga y Lilita lanzó uno de sus dardos: "Bajó un poco, porque hay una actitud distinta de la ministra de Seguridad, pero creo que hay sectores de las fuerzas que la están engañando: le ponen droga para que ella la encuentre, pero el negocio sigue".

Siguiendo con esa línea, Carrió señaló que los responsables son sectores de Prefectura y de Gendarmería. "Están haciendo el negocio, pero le entregan una parte porque dicen que están luchando".

Además, la legisladora ilustró el supuesto problema con una experiencia personal: "Yo estuve en el Norte, con varias recorridas, y en ningún momento me paró un control. Ni uno solo me paró".

Cuando el periodista le consultó si no había sido frenada por tratarse de ella, Carrió explicó que viajaba en un auto polarizado y, agregó, con protección antibalas.

Por otra parte, Carrió añadió que Argentina tiene caminos liberados para la droga "desde hace cuarenta o cincuenta años".

Frente a la pregunta de si cambió algo con este Gobierno, en materia de drogas, Carrió respondió: "Cambió un poco, pero estamos en el inicio del camino, sobre todo en la hidrovía. Por eso estoy trabajando hidrovía".

En esa misma entrevista, la referente de la Coalición Cívica había hablado sobre su enfrentamiento con el ministro de Justicia, Germán Garavano, sobre quien dijo que "no me hablo con él desde hace dos años". Además, afirmó que Mauricio Macri se puede cansar de ella y echarla cuando quiera. Sin embargo, aseguró: "Yo no tengo problema en irme. Ahora, voy a seguir peleando por la verdad y la Justicia toda la vida".