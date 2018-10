Carrió a un paso de dar el portazo: "Perdí la confianza en el Presidente"

Se acabó el amor en la alianza Cambiemos. La diputada cada día lanza una frase más fuerte y parece decidida a terminar con el matrimonio electoral.

8 de octubre

Elisa Carrió corre cada día un poco más la frontera que la separa de una salida ruidosa de la alianza Cambiemos. A sus declaraciones contra el secretario de Justicia, Germán Garavano, y a la intimación pública que hizo a Mauricio Macri sobre que tenía que "elegir" entre Daniel Angelici y ella, le agregó este domingo una frase contundente: "Perdí la confianza en el Presidente".

La (por ahora) principal social política de Macri se mostró "desilusionada" con el mandatario y disparó que el jefe de Estado "rompió el pacto contra la impunidad".

Sin embargo, en medio de una arremetida contra el Gobierno inédita hasta ahora de su parte, apuntó que va a "garantizar la gobernabilidad" y que no se irá de la coalición oficialista.

En diálogo con el diario La Nación, Carrió fue contundente: "Perdí la confianza en el presidente Mauricio Macri", dijo y agregó a través de Twitter: "Sacar a tres héroes de la AFIP por mi apoyo equivale a aliarse con (Ricardo) Echegaray y su gente". Lo dijo en referencia a la salida de Horacio Castagnola de la Dirección General Impositiva (DGI) y de los funcionarios Carlos Bo y de Jaime Mecikovsky.

Según sus palabras, la AFIP ya no tiene voluntad de contribuir con el juez Claudio Bonadio en la investigación por la causa de las fotocopias porque quiere salvaguardar a la familia Macri. "Toda la información sobre Iecsa (la empresa que dirigía Ángelo Calcaterra, primo presidencial) no se la dan a Bonadio", arremetió y completó: "Ángelo tiene que declarar más en la causa. No puede ser que diga algunas cosas, se arrepienta y listo. Su arrepentimiento es incompleto".

También apuntó contra Marcos Peña, a quien acusó de darle órdenes al secretario Garavano, quien, según ella, "hace lo que le dice" el jefe de Gabinete.

"Yo tengo una decisión de vida contra la impunidad, es lo que me empuja cada día y eso no me lo van a quitar ni el Presidente, ni el peronismo, ni el radicalismo ni nadie", disparó. (infonews.com)