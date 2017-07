Caso Arsat: “En los hechos es una privatización”

En diálogo con el periodista Darío Gannio, quien realizó una investigación por la que obtuvo los documentos que confirman la primera privatización del macrismo, hablamos sobre la posibilidad de una nueva ola de privatizaciones.

Esta semana el periodista y economista Darío Gannio presentó en el programa de Roberto Navarro en C5N los resultados de una investigación realizada que también pueden verse en El Destape, donde se confirma la llegada de la primera privatización de una empresa pública bajo el Gobierno macrista.

Y eso no es todo, tal como ocurrió en los 90, otras empresas públicas como Aerolíneas Argentinas ha sido víctima de una campaña de desprestigio lanzada desde el propio gabinete presidencial, que llevo al despido de Isela Constantini; y se profundiza ya que ahora la línea de bandera debe lidiar con la competencia desleal generada por las empresas low cost.

En el diálogo con Gannio respecto de la privatización de Arsat 3, una empresa pública que pasará a llamarse Newco, le preguntamos:

Diste la primicia sobre la primer provatización dela era M, ¿nos podés describir en que consiste la privatización de Arsat?

Dario Gannio: El gobierno va a intentar instalar, de hecho, es lo que hizo Oscar Aguad, que es una campaña sobre las denuncias de privatización y va a tratar de sacarse de encima la palabra privatización. Porque sabe que tiene mala prensa, y está esa discusión sobre si es una privatización o no.

El tema es que Arsat 3 va a ser construido, explotado y después repartido, los dividendos las ganancias, por una nueva compañía. Esa compañía va a estar constituido de forma minoritaria por Arsat (49%), y en forma mayoritaria por la compañía norteamericana Huhghes (51%) que va a manejar el directorio, y aparte la producción y el reparto de dividendos mayoritario.

Esto, en los hechos es una privatización, efectivamente no es como antaño cuando una empresa manejaba todo, de hecho, ni Apple tiene el 100 % de Apple. Entonces, eso objetivamente habla de una privatización en torno a las decisiones y el objetivo de utilizar y explotar Arsat.

Arsat antes tenía un objetivo estatal, puede haber criticas o adeptos, pero lo cierto es que tenía un objetivo estatal y ahora va a tener un objetivo meramente comercial y privado, porque la mayoría del directorio será norteamericano y manejado por la empresa norteamericana.

Dado este contexto y el avance en lo que sería la privatización de Arsat, ¿crees que se viene una ola de privatizaciones?

DG: Es un debate interesante porque a Arsat le hicieron algo parecido a lo de Aerolíneas Argentinas (AA), le pusieron competidores, que brindan servicios de comunicación, y eso hizo que baje el precio de los servicios que vendía Arsat. Esto hizo que ARSAT sea menos rentable, si hubiera un debate en el Congreso, por ejemplo, tendría eso como eje: no es tan rentable.

Lo mismo pasó con Aerolíneas, le pusieron varias low cost, competidoras de afuera, y obviamente va a ser menos rentable, eso puede generar un debate sobre si se tiene que privatizar o no AA. Los expertos en aviación dicen que se viene eso. No tengo información para confirmar si va a pasar en el corto plazo, pero si se viene una ola de privatizaciones, hay que ver lo que hace el gobierno. Es decir, si va a denigrar, desfinanciar y tirara abajo todas las empresas estatales y ver si eso lleva a que quiera privatizarlas o no.

También está el caso de YPF, y el caso de los servicios, sin lugar a duda hay muchas manos privadas queriendo quedarse con esos negocios, pero hay que ver si el gobierno va para adelante, tal vez depende un poco de cómo le salga esta jugada.

*** Desde el gobierno salieron a responder rápidamente para ayuntar el fantasma de las privatizaciones. El primero fue el saliente ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, quien horas antes de la publicación del documento que prueba la venta de la empresa pública sostuvo: "El Arsat 3 es más público que nunca".

Y para intentar no estropear el negocio en puerta con la norteamericana Hughes, el presidente Mauricio Macri confirmó que el contrato firmado con la empresa Hughes, para la construcción del satélite, permitirá "potenciar la capacidad tecnológica del país.”

Y agregó: "esta es una alianza estratégica, basada en nuestra capacidad tecnológica", en la que el país "buscó un socio que potenciará la capacidad de Invap, porque va a ser la que provea el Arsat 3. Esta es una inserción inteligente de Argentina en el mundo”. A buen entendedor…

Es innegable mirando las decisiones del gobierno desde comienzos de su gestión a esta parte, que los beneficiados con el negocio de Arsat serán los capitales norteamericanos que podrán tomar decisiones, comercializar el producto y fugar las ganancias de los frutos de la empresa estatal. Así como la multinacional Pepsico fue beneficiada y sus trabajadores ilegalmente despedidos y reprimidos, para favorecer los negocios de la misma.