Caso Maldonado: "Santiago estaba agarrado de una rama, con el agua hasta las rodillas, y los gendarmes arriba"

Los testimonios de quienes vieron por última vez a Santiago Maldonado antes de que fuera llevado por efectivos de Gendarmería no dejan lugar a dudas.

15 de agosto

En una nota publicada por Revista Cítrica, integrantes de la Lof en Resistencia de Cushamen reconstruyeron el momento en que Santiago Maldonado fue capturado por la Gendarmería Nacional, hecho que desde el gobierno y esa fuerza de seguridad se empeñan en desmentir.

En un pasaje de la entrevista, expresaron: "Fue algo que no se había vivido nunca aquí. Entraron a punta de pistola disparando y disparando. Aguantamos todo lo que pudimos hasta que en un momento hicieron un ingreso todos los efectivos. Y ahí nos corren hasta el río, unos setenta metros. Donde nos tirábamos por diferentes partes, por donde podíamos, porque la lluvia de balas no cesaba. Ahí es donde el compañero Santiago no logra cruzar. Porque mientras nosotros íbamos nadando por el río, la Gendarmería igual nos seguía tirando adentro del agua".

"Nos tiraban con nueve milímetros, con escopetas y con piedras algunos. No les importaba nuestra vida a la Gendarmería. Ellos vinieron a matar a uno acá. El compañero nadó hasta una parte y al ver que las piedras llovían de arriba y los tiros no cesaban, decidió volverse para la orilla. Y ahí es donde hay otro peñi que lo ve al compañero Santiago agarrado de una rama, con el agua hasta las rodillas y los gendarmes arriba. Y después hay otro peñi más que también ve a tres efectivos de la Gendarmería que están golpeando a alguien que no logra reconocer", continúa el relato.

"Y sí.. Ahí sale el Unimog cargado. Sube hasta el cruce de allá. Y vemos cómo se atraviesa una camioneta blanca junto al Unimog. Varios gendarmes hacen una pantalla para que no se vea lo que están haciendo. Y la camioneta blanca de Gendarmería sale para allá, como rumbo a Esquel. Por eso no hay la menor duda de que se lo llevó la Gendarmería. Que ellos lo tienen y que ellos son los responsables de que el compañero no aparezca", agregaron. (infonews.com.ar)