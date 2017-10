Caso Maldonado: abogado de derechos humanos denuncia a Clarín por apriete y extorsión

Carlos González Quintana lleva un expediente del caso ante la CIDH. Afirma que el seudoperiodista y operador oficialista Claudio Andrade lo extorsionó para que dé información funcional a sus intereses.

23 de octubre

“Ha pasado algo muy grave. Me llamó Claudio Andrade y me apretó, me extorsionó. Me empezó a hacer preguntas sobre si yo era quien le había tomado declaración al testigo E del caso Maldonado”, denunció ante este diario el abogado Carlos “Chuzo” González Quintana, integrante de la ONG Naturaleza de Derechos y de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH).

El letrado, junto a su colega Fernando Cabaleiro, abrieron en enero de este año un expediente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por los reiterados ataques y represiones sufridas por la comunidad mapuche de Pu Lof en Resistencia de Cushamen (Chubut). En ese expediente se han sumado desde agosto una serie de testimonios y documentación respecto a la desaparición forzada de Santiago Maldonado.

Vale recordar que esta semana en Montevideo, Uruguay, la CIDH tiene en agenda una audiencia para escuchar a las partes involucradas en ese expediente.

En la mañana de este lunes el abogado González Quintana denunció que recibió una curiosa llamada del seudoperiodista Claudio Andrade de Clarín. Allí el operador mediático del grupo empresario comandado por Héctor Magnetto le “avisó” que tenía en sus manos el testimonio del testigo E, uno de los relatos clave sobre los hechos sucedidos el 1° de agosto en Pu Lof.

“Primero es importante destacar que el documento al que Andrade accedió es privado, algo que en sí mismo ya es un problema”, dice el abogado. Pero agrega que “lo grave es que me llama, afirmando él mismo cosas que no son ciertas y pretendiendo que yo le responda que sí lo son. Él quería que yo le afirme que el relato del testigo E, que nosotros efectivamente presentamos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, fue tomado por mí, algo que en ningún lado figura que haya sido así”.

“Ante mi negativa a afirmar eso, me dijo que yo estaba ocultando información e incluso mintiendo. Ahí mismo le respondí que lo que estaba haciendo era una extorsión gravísima, ya que siendo periodista (ni siquiera es un juez) él no me puede exigir a mí que le responda lo que él quiere que le responda”, sentenció González Quintana.

Frente a ello, González Quintana le pidió a Andrade que, “en función de que viene realizando una tarea permanente de hostigamiento a la comunidad mapuche y de defensa de intereses opuestos a los que yo defiendo desde hace muchos meses, que por favor no me llame nunca más. Ahí es cuando me responde ’¿sabés lo que va a pasar? Esto va a tener consecuencias gravísimas porque ya mismo voy a subir una nota al diario diciendo que vos estás ocultando información relevante o mintiendo respecto al testigo E’. Le dije entonces que en todo caso quien va a tener que responder ante la justicia es él por acceder a un documento que no debería estar en sus manos y encima pretender extorsionarme con ese documento en su poder”, manifestó el abogado.

Vale destacar que el relato del testigo E fue volcado en un documento privado, que ha sido preservado con reservas de identidad y fue entregado a la CIDH. “Esa información no puede estar accesible, al menos hasta que no se ventile en la audiencia llamada por la Comisión Interamericana para el próximo jueves en Montevideo”, dice el letrado.

“Este periodista intentó extorsionarme para que yo diga algo que, cuanto menos, no estoy para nada obligado a decir ante la prensa”, agregó.

En ese sentido, González Quintana confirmó que hoy mismo se presentará “ante el Colegio de Abogados de Córdoba en vistas de denunciar penalmente a Andrade y al medio para el que trabaja por intentar sacarme información bajo presión, amenazándome de forma extorsiva diciendo que voy a sufrir consecuencias por no brindar la información que él quiere escuchar. Va a ser él en verdad quien tenga que dar explicaciones, primero sobre cómo llegó a tener en sus manos esa documentación privada, pero sobre todo por qué razón llama a uno de los abogados denunciantes ante la CIDH para apretarlo”.

“Si en algún momento tenemos que explicar cómo llegamos a obtener los testimonios que presentamos ante la CIDH será ante un juez que nos lo solicite. Pero es inconcebible que un periodista me amenace sobre eventuales consecuencias judiciales que podrían afectarme si no le doy determinada información”, aclaró Chuzo.

Como viene informando este medio, desde la semana pasada Andrade y Clarín montaron una feroz operación mediática para ubicar al testigo E como quien se habría “quebrado” y dado información al juez Lleral sobre la presencia del cuerpo de Santiago en el Río Chubut. Incluso Andrade difundió que el mismo testigo mapuche estaría por cobrar la recompensa de $ 2 millones. Poco importa a Andrade y sus patrones que la comunidad Pu Lof de Cushamen haya desmentido reiteradamente esa versión.

González Quintana agrega que “el común de la sociedad no tiene garantizado que ese testimonio realmente esté volcado en el expediente. De hecho el expediente está hoy por hoy guardado bajo siente llaves. Ahora Clarín y Andrade necesitan consolidar que ese testimonio existe. ¿Y cómo lo hacen? Apretándonos a nosotros para que digamos lo que ellos quieren que digamos. Y un abogado en ejercicio de su profesión no puede ser apretado por un medio”. (LID)