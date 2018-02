Caso Odebrecht: realizan auditoría en una planta de YPF

A partir de que el año pasado funcionarios de la constructora brasileña admitieran haber pagado coimas en Argentina, ahora se investiga una obra de YPF-Ensenada por presuntos sobreprecios.

26 de febrero

En estos días YPF le entregó a la justicia una auditoría detallada sobre la construcción de una obra en la planta que la refinería tiene en la localidad bonaerense de Ensenada, realizada entre el 2009 y el 2013. Comprendiendo el período tanta bajo Repsol como bajo la administración de Galuccio, después de que el gobierno de Cristina Kirchner hiciera la renacionalización con pago de las acciones que poseía la empresa saqueadora española.

En el informe de la auditoría saltó a la luz supuestos sobreprecios en relación a: una subcontratación dudosa para la constructora de la familia Eskenazi que en el momento de la adjudicación conducía a su vez YPF; la expansión del contrato que terminó por elevar la suma final a 285 millones de dólares; el faltante de documentación respaldatoria que Odebrecht debió presentar para cobrar certificados de obra por cerca de US$ 70 millones entre agosto de 2012 y mayo de 2013 y finalmente el “premio UOCRA” donde, según la auditoría, se le entregó a la seccional La Plata del gremio de constructores una suma por 4 millones de dólares, donde también falta documentación que permita saber en concepto de qué y dónde fue el destino final de ese dinero.

El “Caso Odebrecht” expuso un secreto a voces donde empresarios y funcionarios gubernamentales –y en este caso burócratas sindicales- hacen negocios a espaldas del pueblo trabajador para garantizarse ganancias exorbitantes. En este caso en particular se muestra que la supuesta “nacionalización” de YPF terminó en negocios que beneficiaron a empresarios amigos.

Pero esta auditoría bajo la administración macrista no engaña a nadie, ya que durante el año pasado “arrepentidos” en el caso Odebrecht apuntaron contra funcionarios macristas como es el caso de Gustavo Arribas por recibir coimas, por no nombrar los múltiples casos de corrupción de distinto tipo que envuelven a no pocas figuras del macrismo.