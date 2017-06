Citan a once ex funcionarios de De Vido y empresarios por presunta administración fraudulenta

Es una medida del juez federal Sebastián Casanello a raíz de irregularidades en el manejo de la llamada "caja chica" del organismo.

13 de junio

El juez federal Sebastián Casanello citó a declaración indagatoria al ex subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal, Roberto Baratta y a otros once ex funcionarios de la gestión de Julio De Vido además de empresarios por supuesta administración fraudulenta a raíz de irregularidades en el manejo de la llamada "caja chica" del organismo.

El magistrado consideró reunidos los requisitos para los llamados a declaración indagatoria a Baratta, responsable del manejo del llamado "fondo rotatorio" de Planificación en base a una denuncia de la Oficina Anticorrupción y a un informe de la SIGEN que dio cuenta de irregularidades en el manejo de fondos, informaron a Télam fuentes judiciales.

Las fechas de las indagatorias se fijarán una vez que el juzgado reciba información sobre los domicilios de los imputados, según resolvió el juez.

Baratta está imputado por supuesta administración fraudulenta del llamado "fondo rotatorio" entre julio y diciembre de 2015, último semestre del gobierno kirchnerista.

En la investigación se detectaron irregularidades "en el circuito de rendición de cuentas", como por ejemplo documentación falsa, irregularidades en el procedimiento del trámite de expedientes, sobreprecios, irregularidades en viáticos y gastos eventuales y en la adquisición de un libro.

Además de Baratta y otros ex funcionarios, se convocó a indagatoria a responsables de empresas vinculadas a las irregularidades como "Baires Fly SA", "Pepsa SA", entre otras.

Además de Baratta, serán indagados Luis Vitullio, Sebastián Cugliatti, Mariano Zucki, Alberto García, Horacio MIzrahi y Martín Mutuberia entre otros ex funcionarios.

Según la denuncia que investiga Casanello hubo irregularidades en la compra de unos 500 libros de Técnica Procesal Penalo, gastos en el exterior por unos 400 mil dólares, alquiler de aviones privados, entre otros aspectos. (Télam)