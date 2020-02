Comer es cada vez más caro: en enero los alimentos aumentaron 4,7 %

En enero el aumento de precios fue de 2,3 %. Recreación y cultura, alimentos, bebidas alcohólicas y tabaco, y hotelería y restaurantes, los rubros con mayor incremento.

14 de febrero

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos tuvo en enero un incremento de 2,3 % respecto de diciembre, según informó el organismo el jueves por la tarde. En términos interanuales, respecto a enero de 2019, el aumento fue de 52,9 %.

Si bien la inflación en el primer mes del año estuvo por debajo de lo que proyectaban algunas estimaciones privadas (que lo ubicaban en 3 %), se trata de un incremento significativo, teniendo en cuenta que por decisión del gobierno desde diciembre se frenaron nuevos aumentos en las tarifas de los servicios públicos y en los precios de los combustibles. Esta suspensión no impidió que tuvieran un incremento en el mes (0,6 %), pero lo ubica entre los rubros que menos aumentaron.

Al tope de los aumentos en enero se encuentra recreación y cultura (5%). Le siguen alimentos y bebidas no alcohólicas (4,7 %), bebidas alcohólicas y tabaco (4,3 %), y hotelería y restaurantes (4,2 %).

Por su parte hubo dos divisiones que registraron disminución de precios: en salud (-2 %), que respondería según el Indec a el "acuerdo gubernamental con la

industria farmacéutica para retrotraer precios a valores de diciembre", y en equipamiento y mantenimiento del hogar (-1,3%). En este último sector la caída respecto del mes anterior responde según el organismo a que debido a que los precios de diciembre, a diferencia de enero, "incluyeron la asignación extraordinaria y no remunerativa para trabajadores de casas particulares".

Lo que viene

Aunque el aumento de enero resultó bastante inferior al de diciembre (3,7%), resulta preocupante el incremento en sectores como alimentos y bebidas, que casi duplicaron el incremento general.

La inflación, que acumuló un alza del 53,8 % en todo el 2019 y para este año según las proyecciones no bajaría de 42% (en un escenario optimista), sigue golpeando el poder adquisitivo.

Todos los sectores asalariados vienen de perder poder adquisitivo en 2019(y en todo el gobierno de Macri). Alberto Fernández y sus funcionarios no solo no plantean ningún aumento que recupere lo perdido (sino a lo sumo no seguir perdiendo tanto contra la inflación de acá en más), sino que además vienen presionando por la eliminación de las cláusulas gatillo.

Parece que, con el objetivo de "desindexar", otra vez los salarios vuelven a ser una de las principales variables de ajuste con el argumento de frenar los precios. Pero no son los salarios, sino la voracidad de los empresarios que remarcan y fugan capitales, los responsables de la inflación acelerada. (LID)