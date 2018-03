Comienza el G20 con el fantasma de una guerra comercial

Ministros de Finanzas y presidentes de Bancos Centrales se reunirán hoy para debatir los principales temas de la economía global. Las tensiones por los aranceles impuestos por Trump estarán presentes.

19 de marzo

La cumbre del G20 inicia hoy. Los ministros de Finanzas de los principales países se reúnen este lunes y martes en el país.

La primera presidencia argentina del G20 y el deseo de Macri de mostrar una Argentina “abierta al mundo” choca de frente con las tensiones abiertas a cinco días desde la entrada en vigencia de los aranceles que Estados Unidos impuso a las importaciones de acero y aluminio de todo el mundo, con la excepción de Canadá y México.

Se trata de una reunión preparatoria de la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno del grupo, que se realizará en Buenos Aires los días 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2018.

El encuentro se realizará en el Centro de Exposiciones y Convenciones de Buenos Aires con la presencia de 22 ministros de Finanzas, 17 presidentes de Bancos Centrales y 10 titulares de organizaciones internacionales.

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne y el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger encabezarán la mesa para debatir los temas principales de la economía global.

Los temas que atravesarán la cumbre serán el crecimiento mundial, el “futuro” del trabajo, infraestructura, tributación internacional, regulación financiera, regulación de las criptomonedas. Argentina propuso discutir la participación privada en proyectos de infraestructura. Trump y los aranceles

El tema más conflictivo de la Cumbre será la medida de Estados Unidos de establecer aranceles del 25 % al acero y 10 % al aluminio. Medida que, según los analistas, puede desatar una guerra comercial internacional en forma de represalias de los países afectados.

Los principales países afectados serían China, la Unión Europea. En el caso de Argentina golpea a Techint y Aluar. Así, como también se espera que el excedente del mundo pueda ingresar al país.

La directora del FMI, Christine Lagarde, quien llegó la semana pasada a la Argentina, sobre la disposición de los aranceles afirmó “estamos viendo un proceso de toma y daca. Así no se llega a nada. Es una pelea constante. Esto lleva a conflictos potenciales y va a reducir el comercio y el crecimiento. Esto no va a mejorar la vida de los que tienen rentas bajas en estos países”, en una conferencia en la Universidad Di Tella.

El Gobierno Argentino, según adelantaron los medios, intentará mantenerse neutral en las discusiones sobre los aranceles ya que sostiene que puede obtener una exención de manera bilateral. Laura Jaitman, la deputy de Finanzas del Gobierno sostuvo al sitio Infobae "trabajamos para que la agenda no se subsuma a las necesidad de ningún miembro en particular". Sobre el tema de los aranceles, Jaitman, explicó que no están en la hoja de ruta de la reunión y añadió "hay muchos temas de tensión, no me preocupa este en particular".

Mauricio Macri apela a su buena relación con Trump para obtener la exención, pero como ya sucedió con las trabas a los limones o los aranceles al biodiesel, nada garantiza que el presidente de EE.UU. exima al país.

El clima mundial va a contramano de las ilusiones macristas de “volver al mundo” un mundo signado por la presidencia de Donald Trump que desprecia este tipo de cumbres. El anuncio del mandatario norteamericano de los aranceles al aluminio y al acero fue un paso al frente en su retórica de nacionalismo y proteccionismo comercial. Medida que molestó a los aliados de Estados Unidos y despertaron los miedos a que se desate una guerra comercial.