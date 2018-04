Como Carrió, Michetti justificó canjear pasajes por dinero para aumentar sus sueldos

Sigue la lista de funcionarios, sobre todo diputados y senadores, que no sólo no se avergüenzan de los sobresueldos a los que llegan, gracias al canje de pasajes, sino que reivindican esa práctica y se quejan de lo bajo de sus haberes.

La última que alzó su voz en ese sentido fue Gabriela Michetti, vicepresidenta de la Nación y presidenta de la Cámara de Senadores. A contramano de la bronca y el sentir popular contra los privilegios de los políticos, expresó en una entrevista realizada por LN+ que “como el sueldo de los legisladores no era el que debía ser, se ponía un plus en pasajes que se podía canjear por dinero”. Agregó que “era como una compensación del sueldo que debería ser y no es”.

Michetti sigue la línea de los diputados oficialistas Elisa Carrió, que reclamó cobrar $300 mil, y Fernando Iglesias, pero también de senadores peronista como Miguel Ángel Pichetto, que pidió un “salariazo”.

¿El sueldo que debería ser y no es?

Los diputados cobran un sueldo de $ 100 mil, y pueden obtener más de $ 40 mil canjeando pasajes, mientras que los senadores cobran alrededor de $120 mil, y obtener más de $ 70 mil con esta práctica. A esos sueldos, muy alejados de los $ 13 mil que es el haber promedio de un trabajador (ni hablar del de un jubilado que no llega a los $ 8 mil), Michetti los califica como escasos. Escandaloso.

La presidenta del Senado es fiel a sus convicciones. A fines de 2016, Emilio Monzó, el presidente de la Cámara de Diputados, producto del rechazo popular, tuvo que retroceder con el llamado “dietazo” que en ese momento implicaba una aumento del 100% en sus dietas. En ese mismo momento, Michetti no tomó nota de ese malestar y decidió triplicar el monto por el cual los senadores podían cambiar los pasajes aéreos.

Bajo esta modalidad o “avidada” al decir del presidente Mauricio Macri, la diputada oficialista Elisa Carrio encabezó la lista de los diputados que más dinero se llevaron con $350.800. En esa lista también figuraban y legisladores opositores, como Alberto Roberti, del Bloque Justicialista (ex massita), Nilda Garre, Héctor Recalde, Axel Kicillof y Máximo Kirchner, del Frente para la Victoria (FpV).

Todo parecería indicar que diputados y senadores van a hacia un acuerdo para aumentar sus salarios. Sí, leyeron bien. Hace pocos días, fue el propio Macri, el que abrió la puerta para que eso suceda cuando afirmó que "si los diputados creen que su salario no es suficiente, tienen que blanquear la necesidad de tener uno mejor".

Mientras los trabajadores y el pueblo sufren tarifazos constantes, en solo dos años con Macri, los servicios aumentaron hasta 1.600 %, aumentos salariales miserables que no superan el 15%, los funcionarios políticos no tienen empacho en hablar de lo magro de sus salarios. La propuesta del Frente de Izquierda

Los legisladores forman parte de una casta política llena de privilegios que también está compuesta por funcionarios como ministros, el propio presidente y los jueces, que si son miembros de la Corte Suprema de Justicia, puede llegar a cobrar hasta $ 340 mil.

Los legisladores del PTS/FIT, como Nicolas del Caño, Nathalia Gonzalez Seligra y Myriam Bregman, entre otros, vienen presentando en varias legislaturas de todo el país proyectos a favor de que un funcionario cobre el salario equivalente al de una docente con 20 años de antigüedad. Pero no sólo denuncian los privilegios, ya que cobran el sueldo de una docente y el resto lo donan a trabajadores en conflicto, causas sociales y luchas populares.

Su propuesta también incluye el cuestionamiento a todos los privilegios de los que gozan los funcionarios en este sistema, como los mandatos vitalicios de los jueces y la posibilidad de revocar los mandatos por los propios electores.