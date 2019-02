CRISIS: La recesión impactó en el empleo

Según datos oficiales el empleo retrocede. En un año se registraron 172.234 trabajadores registrados menos, y en la industria se perdieron 61.839 puestos. En estos tres años aumentó el empleo precario.

2 de febrero

Semana a semana se conocen nuevos (malos) datos que dejan en evidencia la crisis como la pérdida de empleo, y de poder adquisitivo y la caída de la actividad económica.

El Ministerio de Producción y Trabajo difundió que en noviembre se perdieron 172.200 empleos registrados en relación al mismo período del 2017. Hubo sectores con pérdidas superiores como la industria (-61.839), el comercio (-30.813) y la construcción (-18.777).

Seguramente cuando se difunda el número de diciembre, se confirmará que el empleo registrado total tuvo en 2018 su primer descenso anual desde 2012.

El Gobierno asegura que lo peor ya pasó y vendrá la recuperación económica. Luis Campos, coordinador del Observatorio del Derecho Social, señaló a Bae Negocios que "si el escenario que plantea el Gobierno es exitoso, es decir, si las cosas salen bien, Argentina va a volver a crecer gracias a un aumento de las exportaciones. Pero dado el perfil exportador de nuestra economía, el impacto en el empleo privado registrado es muy marginal. Los sectores mano de obra intensivos están en caída libre (industria) o afrontan un escenario muy complicado (construcción). Si a esto le sumamos el parate en el consumo (que empieza a afectar el empleo en el comercio), es una tormenta perfecta. No hay ningún sector que pueda traccionar significativamente la creación de puestos de trabajo registrados en el sector privado, al menos no en el corto y mediano plazo".

El director del CEPA, Hernán Letcher, explicó al mismo medio que "quizás no se sostenga la caída del 2° semestre de 2018 porque los indicadores en este 1° semestre no mantendrían los mismo niveles de caída. Lo que sí no creo es que vaya a haber una recuperación".

Ante la baja del empleo no es casual que en septiembre del 2018 se registró el mayor valor desde el 2013 de trabajadores formales desocupados sin causa que están cobrando el seguro o la prestación por desempleo, alrededor de 108.357 personas y a la vez se registró una cifra récord en el número de desocupados que están solicitando esa prestación, según datos de Anses.

El seguro de desempleo tiene un bajo monto. En septiembre, los 108.357 desocupados sólo cobraron $ 3.556, es decir un 12 % del sueldo promedio de los activos.

Trabajo precario En la era Macri el empleo registrado sólo creció un 1,1 %, hubo 135.920 trabajadores “en blanco” más en noviembre de 2018 en relación al mismo período de 2015.

En noviembre de 2018 se verificaron 102.312 empleos menos con respecto al mismo mes de 2015 mientras que hubo aumento del monotributo (+9,8 %) y asalariados de casas particulares (+11,25 %), empleo más inestable.

También hubo caídas en autónomos (-12.532) y monotributistas sociales (-1.044). Las subas fueron en monotributo (+142.943), asalariados públicos (+58.813) y asalariados en casas particulares (+50.052).

Dentro de los sectores privados el más golpeado es la industria. La actividad industrial se derrumbó en noviembre de 2018 un 13,3 % interanual, la peor cifra desde 2009. El empleo en la industria cayó un 10 % en noviembre de 2018 en relación al mismo mes de 2015, 125.311trabajadores menos.

En el mismo período hubo bajas en Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (-26.350), Transporte, y comunicación (-12.694), Comercio y reparaciones (-4.658), Construcción (-4.242), y en Explotación de minas y canteras (-4.338).

Los sectores con alzas en estos tres años fueron Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (+13.805), Enseñanza (+21.843), Servicios sociales y de salud (+20.586), entre otros.

De acuerdo a los últimos datos del Indec del tercer trimestre de 2018 la tasa de desocupación saltó del 8,3 % a 9 % respecto del mismo periodo de 2017. Esto significó un incremento de casi 180.000 personas en el total de desempleados. La economía sigue en terapia intensiva y seguramente los datos de desempleo emporarán. (LID)