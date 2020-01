Con aval del Gobierno, aumentarán hasta 10,5 % alimentos de la canasta básica

Los supermercados trasladarán "solo" el 7 % de IVA, en promedio, a los precios finales, al cumplirse el plazo de la exención del impuesto sobre 13 alimentos de la canasta básica. Este jueves ya comenzará a impactar en las góndolas.

2 de enero

A partir de este jueves podrá empezar a impactar el incremento de precios de hasta 10,5 % sobre 13 productos de la canasta básica, excepto la leche. Así lo acordó el Gobierno con las cadenas de supermercados el pasado 31 de diciembre, debido a que venció el plazo de exención de IVA que había dispuesto el expresidente Macri en agosto pasado.

En los grandes medios de comunicación presentan este hecho como una "conquista" del gobierno de Fernández, como si las cadenas de supermercados y los comercios hiciesen un esfuerzo al aceptar "absorber" parte del costo de la eliminación de la rebaja del IVA sobre dichos alimentos, y "solo" trasladen al precio final aumentos de entre 7 % y 8 % en promedio.

Pero lo cierto es que se trata de un nuevo ajuste que pagarán precisamente los sectores más "vulnerables". En ningún lado está establecido que al reintegrar el el 21 % de IVA sobre esos bienes de la canasta básica los precios deban subir en igual proporción (21 %), o siquiera en alguna proporción. Si esto es así es para preservar las ganancias de las empresas, que trasladan íntegramente los impuestos sobre el consumidor final.

Cuando la ecuación fue a la inversa, esto es, cuando Macri dispuso la eliminación del IVA a dichos alimentos en agosto pasado como una medida "paliativa", los precios no bajaron un 21 %. Por el contrario, apenas se logró en ciertos casos que dichos productos no aumenten de precio, pero sobre niveles ya aumentados por las cadenas de supermercados antes de la medida. Es decir, la rebaja del impuesto fue aprovechada por los empresarios para engordar las ganancias y no significó una reducción de los precios.

En agosto, mes de aplicación de la medida, la inflación fue de 4 % y en septiembre de 5,9 %. Los alimentos y bebidas no alcohólicas aumentaron 4,5 % y 5,7 % respectivamente. A noviembre de 2019 dicho rubro tuvo un incremento acumulado de 54,9 % en loa 12 meses previos, superando al promedio inflacionario.

No obstante ellos, durante una reunión el pasado 31 de diciembre 2019, el ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas acordó con los proveedores de supermercados y comercios que "solo" trasladarán el 7 % de IVA al cumplirse el plazo de la eliminación de la exención de dicho impuesto sobre 13 alimentos de la canasta básica.

Este aumento será trasladado a los precios a partir del jueves 2 de enero. Sólo en el caso de la leche no habrá aumento de precios.

Así, el pan lactal, la yerba, el yogur, el arroz, el azúcar, el mate cocido, los huevos, la polenta y las conservas vegetales tendrán un aumento del 7 %. En el caso de los aceites mezcla y de girasol, será del 9 %; en el pan rallado y los rebozadores, 10,50 % y en el pan artesanal y de panadería, 5 %.

Como si esto fuera poco, podrían haber nuevos incrementos en el próximo mes. En la reunión se acordó también abrir una mesa de negociación con el sector empresario durante los próximos 30 días.

Las negociaciones abarcan a las grandes cadenas. Los supermercados más pequeños del interior y los autoservicios no participaron y habrá que ver cuál es el comportamiento de los precios en esos puntos de venta.

Los supermercados ya venían amenazando con que ante la aplicación total del IVA harían aumentos en los productos de la canasta básica. El presidente Alberto Fernández expresó que las "cadenas pueden hacerse cargo de esos costos", sin necesidad de trasladarlo a los consumidores. Pero sin embargo permitirán un nuevo ajuste de precios.

Como compensación ante semejante acuerdo funcional a los supermercadistas, el Gobierno anunció que en los próximos días los beneficiarios del plan alimentar, beneficiarios de AUH y jubilados que perciban el haber mínimo, podrán adquirir productos con una reducción de IVA. Otro "parche" que sigue manteniendo intactos los intereses de los grandes ganadores de los últimos años y es insuficiente para revertir el problema de la pobreza que afecta al 40 % de la población.(LID)