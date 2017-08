Consejo de las Américas: frases de un día feliz para los dueños del país

El encuentro organizado por una entidad yanqui y la Cámara Argentina de Comercio (CAC) congregó empresarios y funcionarios entusiastas con el resultado electoral y la situación económica.

25 de agosto| |

Además de exagerar la recuperación de la actividad, los asistentes marcaron la agenda empresarial por venir, resaltando la reducción de impuestos a empresarios.

Una de las noticias del día fue que el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, anunció que antes de fin de año enviará una reforma tributaria al Congreso.

El representante del Fondo Monetario Internacional elogió al Gobierno de Cambiemos.

Aquí las principales frases.

Nicolás Dujovne, ministro de Hacienda

"La reforma tributaria que antes de fin de año será enviada al Congreso"

"La argentina va a tener cuentas públicas saneadas de manera gradual"

"Argentina crecerá entre 3 y 4 por ciento durante muchos años"

"Desde 2011, la Argentina acumuló muchas distorsiones, deterioro en infraestructura, en educación, en instituciones, en justicia, en los marcos regulatorios de los servicios públicos, pero en 2016 las cosas comenzaron a cambiar y entramos en un franco proceso de normalización"

Marcos Peña, jefe de Gabinete de Ministros

"Si bien había muchas dudas hace un año o hace un mes sobre la fortaleza del cambio, hoy podemos decir que las raíces del cambio son mucho más profundas de lo que se nota. Somos capaces de ir dando vuelta un deterioro institucional, un deterioro democrático, donde las instituciones no sean un instrumento para el poderoso de turno"

"La industria hoy empieza a tomar velocidad en cada uno de los sectores y empieza a verse en el consumo. El salario real se está recuperando mes a mes, con paritarias libres. Es un camino gradual"

Alejandro Werner, director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI)

"Argentina exhibirá uno de los cambio en la tasa de crecimiento más altos de la región, porque pasará de una tasa negativa de 2% el año pasado a superar el 2% este año. Será un cambio de más de 4 puntos porcentuales"

"Hay una transformación importante que se está llevando a cabo en Argentina"

"Hay un proceso de ordenamiento macroeconómico, con una política monetaria independiente, con metas de inflación y flotación, que fue muy exitosa en Chile y México"

Jorge Di Fiori, titular de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC)

"La Argentina avanza hacia una normalización de su economía y de su vida republicana. Pero no se trata solo de normalizar, sino también de transformar"

"Tras una primera etapa que no fue fácil en materia de actividad, diversas ramas de la economía registran desde hace algunos meses un crecimiento importante, en tanto que la inflación cede de manera evidente"

"Esto no implica desconocer que aún hay dificultades que esperan una respuesta, muchas de las cuales pueden sintetizarse en el elevado costo argentino, que erosiona la competitividad de nuestra producción y dificulta la generación de puestos de trabajo de calidad"

"Necesitamos de más y mejores inversiones, que se materializarán cuanto mayor sea la confianza que generemos. Y esta confianza dependerá de cuán claramente demostremos la decisión de dejar atrás el populismo, el autoritarismo y la corrupción; de consolidar nuestras instituciones; y de mirar al futuro"

Marcelo Mindlin, presidente de Pampa Energía

"Nunca he vivido como empresario un momento con un contexto internacional tan positivo, donde las tasas están a cero y hay exceso de capital. Los inversores extranjeros ven con mucho optimismo lo que está pasando en el país y por lo tanto los empresarios argentinos tenemos la posibilidad de ir a buscar financiamiento para desarrollar los procesos de inversión"

Martín Cabrales, vicepresidente de Cabrales

"Veo un optimismo en general. Y un alza en el consumo. Es bueno que el proceso electoral haya sido tranquilo y que los mercados se mantuviesen calmos"

"Veníamos con una recuperación y ahora, con un dólar estable y buenas medidas tomadas por el Gobierno para activar ciertos sectores de la sociedad, se va a generar mayor consumo"

Juan Carlos Vasco Martínez, director ejecutivo de la Asociación de Supermercados Unidos

"En nuestro sector seguimos con una caída interanual, pero se está achatando progresivamente, desde mayo hasta acá. Y en el intermensual hay leves mejorías que nos hacen tener una vision relativamente optimista"

Juan José Aranguren, ministro de Energía y Minería

"Ya estamos en condiciones de alcanzar la paridad con los precios internacionales del petróleo"

Probablemente "lanzaremos el programa exploración off shore, para incrementar la producción de hidrocarburos"

Luciano Laspina, diputado de Cambiemos

"Si uno mira las reformas tributarias en América Latina, han tenido en común la eliminación de impuestos al comercio exterior, la generalización del IVA, la reducción de exenciones sectoriales. Aquí, los impuestos al trabajo son muy elevados"

Juan Manuel Abal Medina, senador elegido por el Frente para la Victoria

"El problema no es la presión tributaria así dicha, sino la naturaleza de esa presión y la calidad de los bienes públicos que genera"

Además, señaló el "cariz inequitativo del sistema. Tenemos que trabajar en un esquema gradual, atando metas al cumplimiento, pero pasar más a impuestos directos, con grandes acuerdos y consensos"