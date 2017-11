Contrarreforma laboral: el 51 % de los trabajadores están precarizados, pero el Gobierno va por más

Cambiemos dio a conocer sus planes antiobreros, una reforma flexibilizadora. La mitad de los trabajadores ya se encuentra bajo condiciones de precarización laboral.

7 de noviembre

Macri anunció la semana pasada un paquete de contrarreformas entre las que se incluye la laboral. Un combo de medidas que buscan avanzar sobre las condiciones laborales e implica “legalizar” las formas de precarización laboral vigentes, desde la tercerización laboral hasta la figura del monotributo, que suele ocultar una relación de dependencia.

Para analizar el estado actual de los niveles de precarización, se realizó una estimación propia en base a datos de la Encuesta Permanente de Hogares que realiza el Indec, que corresponden al 1er. trimestre de 2017. Los datos son alarmantes, los trabajadores precarios respecto del total de ocupados afectan al menos al 50,8 %.

¿Qué es la precarización laboral?

La precarización laboral afecta a millones de trabajadores y trabajadoras en la Argentina y en el mundo, siendo un canal más para aumentar las ganancias capitalistas.

Cuando hablamos de precarización laboral muchas veces se asocia en primer -y casi exclusivo- lugar, al trabajo asalariado comúnmente denominado "en negro", cuando el empleador (incurriendo en una práctica ilegal) no realiza descuentos jubilatorios privando al trabajador de otros derechos, por ejemplo, a tener obra social.

Pero la precariedad en el empleo se manifiesta en múltiples factores y situaciones que afectan a trabajadores y trabajadoras, no se trata sólo del "trabajo en negro". Así, por ejemplo, engloba a aquellos trabajos que no permiten la estabilidad laboral, o contienen una ausencia de regulación de las condiciones de trabajo. Hay formas de contratación que encubren una relación de dependencia con el empleador o generan vínculos de contratación inestable como los contratos de corto plazo, las pasantías universitarias, los contratos como monotributistas (como ocurre en muchas dependencias estatales) o asistencias técnicas. Muchas de ellas aparecen como empleo “registrado”, pero no significan los mismos derechos para los trabajadores.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) señala en un informe que el término “trabajo precario” es una definición multifacética y “si bien un trabajo precario puede tener diversas facetas, se lo suele definir por la incertidumbre que acarrea en cuanto a la duración del empleo, la presencia de varios posibles empleadores, una relación de trabajo encubierta o ambigua, la imposibilidad de gozar de la protección social y los beneficios que por lo general se asocian con el empleo, un salario bajo y obstáculos considerables tanto legales como prácticos para afiliarse a un sindicato y negociar colectivamente”.

Otra cara del trabajo precario es la tercerización laboral que oculta la verdadera relación con la empresa que contrata a la tercerizada. En muchos casos se pagan menores salarios que perciben los trabajadores que no están en la empresa tercerizada, o las condiciones de trabajo son peores.

Por su parte, también existe precariedad en los empleos formales que a primera vista parecería que cumplen con todos los derechos laborales. Por ejemplo, en las últimas dos décadas los metalmecánicos fueron, gracias a la dirección del SMATA, los pioneros en flexibilizar las condiciones laborales a través de convenios laborales que incorporaron banco de horas, polivalencia, trabajo en equipo, salarios ligados al rendimiento, facilitar la suspensión de personal sin pagar cargas sociales, entre otras.

Estos cambios en los convenios laborales que se realizaron durante los gobiernos anteriores, significaron la precarización del empleo formal y es lo que quiere profundizar Cambiemos con la reforma laboral.

El piso de la precarización en Argentina

Los organismos oficiales de estadísticas no publican ni difunden datos de precarización laboral, se conocen solamente los asalariados sin descuento jubilatorio, el trabajo “en negro”, que es sólo un sector del universo precario total. Sin embargo, es posible aproximarnos a alguna determinada medición del empleo precario, y su alcance, a partir de algunos indicadores.

En el análisis de los datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) correspondiente al primer trimestre de 2017 y calculando una aproximación al porcentaje de trabajadores precarios. Se consideró trabajadores precarios a los asalariados precarios y no asalariados con bajos ingresos, considerando como límite el Salario mínimo Vital y Móvil (SMVM). Se excluyó a los ocupados que se encuentran bajo la categoría ocupacional de patrones.

En el caso de los asalariados se agrupó a aquellos que cuenten con al menos una de las siguientes condiciones: que no tenga descuento jubilatorio, o que no tenga derechos laborales en relación de dependencia como aguinaldo, vacaciones pagas, días pagos por enfermedad, obra social o estabilidad en el puesto de trabajo, o cuyo salario sea menor al SMVM.

Los no asalariados incluye a los cuentapropistas con salarios insuficientes (menores al salario mínimo, vital y móvil) y trabajadores familiares sin remuneración.

Vale aclarar que la estimación realizada es un piso de la precarización laboral porque es insuficiente la información disponible para calcular la totalidad de los trabajadores precarios.

En próximas notas se analizarán cómo estos porcentajes de precarización son más elevados para las mujeres y los jóvenes. Así como también qué dejó la “década ganada” donde los niveles de precarización se mantuvieron altos también.

Los resultados de la investigación correspondiente al primer trimestre de 2017, para los 31 aglomerados que releva la Encuesta Permanente de Hogares del Indec muestran que:

El 50,8 % del total de ocupados está precarizado (ocupados precarios sin incluir patrones).

Entre los asalariados la precariedad afecta al 47,4 %. Los no asalariados con ingresos insuficientes, excluyendo patrones, son el 62,4 % de los cuentapropistas y trabajadores familiares. En el caso de los asalariados precarios:

El 70 % no tienen descuentos jubilatorios.

El 65 % no tiene aguinaldo

El 65 % no tiene vacaciones pagas

El 66 % no tiene días pagos por enfermedad

El 66 % no tiene obra social

El 19 % no tiene continuidad laboral

El 76 % de los asalariados precarios gana menos que el salario mínimo Como se observa, hay un alto porcentaje de trabajadores y trabajadoras que carecen de derechos laborales elementales y además esta carencia se da de manera simultánea en varias dimensiones, como las señaladas más arriba. La precariedad laboral implica una pérdida de derechos y mayor vulnerabilidad del trabajador.

Si además se realiza un análisis adicional y se excluyen a los trabajadores subocupados, entendidos como los ocupados que trabajan menos de 35 horas semanales por causas involuntarias y están dispuestos a trabajar más horas, y se observan sólo a los asalariados y cuenta propias que tienen jornadas completas o están sobreocupados, resulta que aun así un 40 % de trabajadores de jornada normal tienen empleos precarios (en negro y/o con ingresos insuficientes) en relación al total de ocupados.

Es decir, 4 de cada 10 trabajadores tienen empleos por más de 7 horas diarias y están precarizados.

Derrotar la reforma pro patronal

Los niveles de precarización ya son elevados y afectan a un gran sector de los trabajadores. Hay que considerar además que hay casi 1,7 millones de desocupados.

La propuesta de Cambiemos con la excusa de “modernizar” las relaciones laborales sólo será un mayor ataque a las condiciones laborales, buscan extender la jornada laboral, facilitar los despidos y profundizar los niveles de precarización laboral. (LID)