Contrarreforma laboral: la CGT y los legisladores peronistas se “pasan la pelota”

Siguen las excusas para no enfrentar los ataques.

14 de noviembre

La contrarreforma laboral presentada por Cambiemos es un verdadero ataque a los trabajadores. Libertad para la tercerización y los contratos basuras, eliminación de las horas extras y vía libre para los despidos son algunos de los elementos que la componen; y muestran hasta dónde llegará el gobierno para maximizar las ganancias patronales, a costa de flexibilizar y precarizar a millones.

En su gira frente a los CEOs de Nueva York, Macri fue claro: “las reformas van a ser duraderas”. “La haremos aunque los sindicatos no estén de acuerdo”, remató. El presidente no tiene mucho de qué preocuparse: los líderes sindicales, que garantizaron dos años de tregua, se niegan a dar una respuesta contundente. El jueves pasado, la reunión del Consejo Directivo de la CGT ni siquiera devolvió una declaración unánime. En la conferencia dejó clara su estrategia: “criticar para negociar”. Por las dudas, Daer aclaró que, si bien no había que descartarla, no se estaba anunciando una medida de lucha.

En un tono similar habló ayer ante Futuröck Carlos Acuña, Secretario General del Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio y parte del triunvirato cegetista. “En principio no vamos a lanzar ningún plan de lucha. Lo primero que vamos hacer es hablar con los legisladores, y [procederemos] en función de la respuesta que tengamos. Si apoyan la posición de la CGT no va a hacer falta hacer nada, pero en caso de no apoyar será el conjunto del movimiento obrero el que va a decidir la modalidad de la protesta", declaró. En otras palabras, volvió a postergar las medidas.

Los legisladores también se lavan las manos. El miércoles pasado, la conducción central se había reunido con Juan Manzur (gobernador de Tucumán) y Miguel Ángel Pichetto: lejos de discutir cómo enfrentar los ataques, se juntaron para negociar.

“Yo personalmente respeto mucho, o tiendo a respetar mucho, lo que negocie la CGT, por encima de lo que piense yo, después lo voy a repensar de nuevo: Pero los verdaderos actores de esta negociación son ellos” respondió, por su parte, Felipe Solá ante Revista Zoom cuando le preguntaron por la contrarreforma.

Ya sea en su pata sindical o política, los peronistas se pasan la pelota... para que el gol lo metan los empresarios. (LID)