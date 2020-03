Coronavirus: El mensaje de la Organización Mundial de la Salud para todos los países: prueba, prueba, prueba.

La Organización Mundial de la Salud sigue recomendando que se intensifiquen las pruebas diagnósticas (testeo masivo) a la población para aislar al virus “La forma más eficaz de prevenir las infecciones y salvar vidas es ‎cortar las cadenas de transmisión. Y para lograrlo hay que hacer ‎pruebas y aislar.‎

22 de marzo

No se puede combatir un incendio con los ojos vendados. Y no ‎podemos detener esta pandemia si no sabemos quién está ‎infectado. ‎

Tenemos un mensaje muy sencillo para todos los países: pruebas, ‎pruebas, pruebas”.‎

Hay que hacer pruebas a todos los casos sospechosos. ‎

Si dan positivo, hay que aislarlos y averiguar con quién han ‎mantenido contacto cercano durante los dos días previos al ‎desarrollo de los síntomas, y hacer pruebas también a esas ‎personas. [NOTA: La OMS recomienda hacer pruebas a los contactos ‎de los casos confirmados solamente si presentan síntomas de COVID-19]‎

Cada día se producen más pruebas para atender la demanda ‎mundial”. ‎ Recomienda la Organización Mundial de la Salud.