Coronavirus: a qué datos accede el gobierno a través de la polémica aplicación CuidAR

Alberto Fernández señaló que quienes retomen actividades deben bajar la aplicación CuidAr para controlar que quienes circulen cuenten con la autorización.

12 de mayo

Al formalizar la nueva extensión del aislamiento, el presidente Alberto Fernández señaló que quienes retomen las actividades deben bajar la aplicación CuidAr con la que se controlaría que quienes circulen cuenten con la autorización para hacerlo.

En la Casa Rosada aseguran que no utilizarán la aplicación como control de los ciudadanos que retoman sus empleos, ya que no se hará un seguimiento geográfico a quienes no fueron diagnosticados o sospechados de coronavirus.

La herramienta a cargo de la jefatura de Gabinete que comanda Santiago Cafiero en este caso solo servirá para mostrar la constancia ante un control policial en las calles. Sin embargo, al ser optativo el uso de la app, los trabajadores pueden también presentar las autorizaciones de su empleador en papel.

La aplicación tiene la posibilidad de geolocalizar a los usuarios en dos etapas.

Al principio, se solicita el nombre, apellido y número de documento. Allí se consulta si se desea habilitar la ubicación en ese momento, paso opcional y voluntario que se puede rechazar.

Este primer pedido tiene que ver con que si el autotest que se realizará en los pasos siguientes indica que puede tener síntomas de coronavirus, la herramienta lo vincula con el comité de emergencia de la provincia a la que corresponde y se le indica cómo proceder y con qué números contactarse para recibir atención médica.

La segunda etapa de la geolocalización tiene que ver con que una vez que ese usuario se hizo el hisopado y dio positivo, esta herramienta permite hacer un seguimiento del contagiado cada 15 minutos, por lo que solo quienes contraigan la enfermedad estarán sometidos a este control.

"Los datos recabados son utilizados únicamente para preservar la salud, brindar contención y asistencia a los ciudadanos y ciudadanas; también para evitar la saturación del sistema sanitario y el tiempo de almacenamiento está sujeto a la duración de la emergencia sanitaria", señaló a Perfil la secretaria de Innovación Pública, Micaela Sánchez Malcolm.