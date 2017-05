Corrupción en el Plan Belgrano: los tuits que complican a José Cano

El radical denuncia que detrás de su imputación por coimas a empresarios coreanos existe un complot y una campaña sucia. Sin embargo, fotografías en Twitter lo contradicen. Faltan muchas explicaciones, plantean desde la izquierda.

29 de mayo

La denuncia había llegado en octubre de 2016, cuando la oficina comercial de la Embajada de Corea del Sur en Buenos Aires consultó sobre tres presuntos funcionarios vinculados al Plan Belgrano que estarían gestionando convenios con empresarios de ese país. Desde ese momento José Cano, titular de la cartera, negó cualquier relación con Alberto Darnay, Osvaldo Barrañeda y el empresario Octavio Accardi.

La noticia tomó conocimiento público en febrero de este año. En ese momento el funcionario de Cambiemos aseguró que “ninguna de las personas que se mencionan integran o integraron el Plan Belgrano”. Afirmaciones que sostiene hasta el día de hoy.

Sin embargo, hay dos tuis que lo contradicen. El 4 de mayo de 2016 subió una fotografía con la descripción: “En oficinas del #PlanBelgrano recibimos visita de @marquitospena. Somos un equipo que trabaja para cambiar Argentina”. En la imagen, además de José Cano y el Jefe de Gabinete de Macri, está Alberto Darnay, uno de los señalados por el pedido de coimas. Entonces, ¿es o no parte del “equipo”? y si no lo es ¿qué función cumplía en esa reunión? De la postal también participa José Ricardo Ascárate, coordinador de Infraestructura del PB, y uno de los firmantes de la declaración del PRO que respalda a Cano tras su imputación.

Entre sus explicaciones, y para desvincularse totalmente de la denuncia, Cano declaró que “no hay ni hubo ninguna gestión por acuerdos comerciales con empresas internacionales para inversiones en el país”. Sin embargo, y desde la misma cuenta del radical, otro tuit lo vuelve a complicar. “En oficinas del @PlanBelgrano recibimos la visita de empresarios coreanos interesados en aportar al desarrollo del norte”, dice la fotografía publicada el 28 de julio de 2016.

Cano aún no dio explicaciones respecto a la contradicción entre sus dichos y sus propias publicaciones. En este sentido, desde el Frente de Izquierda salieron al cruce del funcionario. Por medio de un comunicado la dirigente del PTS Alejandra Arreguez declaró que “como ministro del Plan Belgrano no puede limitarse a declarar que se trata de una operación política, tiene que explicar cuál era la función de Darnay en el Plan Belgrano y porqué lo presenta en una foto como parte del equipo. Tiene que explicar por qué declaró no haber hecho gestiones con empresarios coreanos y al mismo tiempo publicar una foto con empresarios coreanos. ¿En qué momento mintió? En cualquiera de los casos debería renunciar, porque evidentemente hubieron gestiones con esos empresarios, Darnay fue asesor de su campaña en 2015 y presentado como de su equipo del Plan Belgrano”.

Por último la dirigente del FIT indicó que “ya son más de 80 las denuncias judiciales que tiene Macri y sus ministros. Lo que ellos llaman “incompatibilidad de funciones” es lo que todos conocemos por corrupción. Cano tiene, además, otra denuncia por el uso de fondos de la UNT para financiar su campaña en 2009. Lamentablemente sus respuestas son similares a las que escuchábamos hace unos años en boca de De Vido o José López sobre las denuncias de negociados también con la obra pública. No podemos esperar a que aparezca un funcionario revoleando bolsos para darnos cuenta que cambió el gobierno pero no las prácticas corruptas”. (LID)