Crece el escándalo por la baja de pensiones

Ahora el Gobierno habilitó una línea gratuita para realizar denunciar.

14 de junio

La ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, defendió su decisión de dar de baja 70 mil pensiones por discapacidad, pero habilitó una línea telefónica para denunciar posibles errores, como se denunciaron durante todo el día.

Uno de los focos de los reclamos fue el Congreso, donde los diputados de la oposición convocaron a la Comisión de Discapacidad pero no tuvieron quórum, porque no asistieron los de Cambiemos.

"Las pensiones tienen un grado de valoración y lo que hicimos fue un cruce de datos, que se hace todos los años. En 2015 se bajaron 168 mil pensiones", denunció Stanley en declaraciones radiales.

"Teníamos pueblos con más pensiones que población. Pero aquellas familias que necesitan pensiones las van a tener", garantizó. Y para "aquellos casos que se le ha dado de baja la pensión y la gente cree que es un error", Stanley pidió llamar al 0800 222 3294.

Duros testimonios de beneficiarios dados de baja

“Los papás de Manuel está muy frágiles, muy vulnerables por eso ni pueden hablar”, asegura Gabriela, la sobrina de este niño de 9 años que sufre una parálisis cerebral. El chico contaba con el subsidio desde hace más de cinco años. Pero este mes, cuando los padres llegaron al Banco Nación para cobrar la cuota mensual de 4.400 pesos, descubrieron que no había nada en la cuenta. “Ahí fueron para la oficina de Desarrollo Social en Avellaneda y le dijeron que tenía que presentar todos los papeles de vuelta, inclusive los estudios. Después de eso, quizás, podía haber una solución”, explicó su tía y agregó que “el problema no es sólo con Manu, sino es con los miles de chicos que perdieron esta pequeña ayuda para vivir mejor”.

“Cuando tenía 11 años estaba en un tractor, en un momento bajé para limpiar las ramas que había acumulado y al meter la mano, me arrancó la mitad del cuerpo. Perdí el brazo y la pierna por ese accidente de un segundo”, explicó Sova, cuando le consultaron por el origen de su discapacidad. Luego, con el correr del tiempo, consiguió no sólo formar una familia sino que un amigo le armó una pierna ortopédica para poder trabajar. Además, este campesino, padre de tres hijas y oriundo de la localidad chaqueña de Sáenz Peña, empezó a cobrar una pensión por discapacidad de 3.300 pesos que entregaba el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

Pero en septiembre del 2016, el Ministerio nacional dispuso suspender la pensión no contributiva de Sova, al ser propietario de un Fiat Uno. “Tengo un 100 por ciento de discapacidad y en Anses me salieron con mil pretextos y explicaciones para no pagarme más. Yo necesito sí o sí un auto para moverme, y el que tengo no es ni un BMW o ni un Audi, sino que es lo más barato que hay. Hago un gran sacrificio para poder alimentar a mis hijos. Ojalá que algún político pueda escucharme y solucionar mi problema. Esto es una gran injusticia”, sentenció Sova.