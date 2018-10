Crece en el endeudamiento público y alcanza el 77 % del PBI

Por el acuerdo con el FMI y la devaluación aumentó de manera alarmante el peso de la deuda respecto al PBI pasó de 57 a 77 %, el nivel más alto desde el canje de deuda de 2005.

29 de octubre

La relación deuda y producto pasó de 57 a 77 % al 30 de junio de este año, cuando debido a los efectos de la devaluación y la suba de la deuda por el Stand By, el endeudamiento público interno y externo (en pesos y moneda extranjera), alcanzó los US$ 327.167 millones.

El efecto de la devaluación fue doble, por un lado, redujo el valor del PBI medido en dólares; y a la vez licuo la deuda en pesos. Pero sí incluye el primer desembolso del FMI por US$ 14.911 millones. Claramente se espera que esta relación con a medida que ingresen los adelantos de fondos aprobados ayer por el organismo multilateral.

Otro dato comparativo ineludible es que desde 2005 con el canje de deuda no se alcanzan niveles tan altos con relación al PBI. En aquel momento, el endeudamiento público era de US$ 154.270 millones, al momento la suma se duplicó y más, creciendo en US$ 172.897 millones. De esa suma US$ 86.395 millones corresponden a los gobiernos kirchneristas y el resto-US$ 86.502 millones- expresan los ritmos acelerados de endeudamiento bajo el macrismo.

Si miramos la composición del endeudamiento tenemos que el 74,6% está contraída en moneda extranjera (dólares o euros) y el 30,1% en moneda nacional. Según la Secretaría de Finanzas los acreedores son en un 41,6 %, deuda con el Banco Central, ANSES y otros organismos públicos. El 13% del total es deuda con los organismos internacionales, como el FMI, BID o Banco Mundial, mientras la deuda con el sector privado asciende a 45,4 %.

Además, si sumamos la deuda por cupón PBI que acumula aproximadamente US$ 13.415 millones, la deuda pública total alcanzaría el 80,6 % del PBI con US$ 340.582 millones, de acuerdo con mediciones de la Secretaría de Finanzas. La dinámica de la deuda pública total ha ido en aumento desde 2011 cuando pasó del 38,9% ese año hasta el 52,6% en 2015, al 53,3% en 2016, 57,1% en 2017 y 77,4% al segundo trimestre de 2018.

Con la media sanción del Presupuesto 2019 y los ajustes que implican se ve el comienzo de una relación con el FMI que ya es conocida por los argentinos. La única salida para que la crisis la paguen quienes la contrajeron y no los trabajadores es el no pago de la deuda. (Agencias, LID)