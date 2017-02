Crece la tensión entre Gobierno y CGT: "No tienen rumbo y creen que van bien"

Así lo resumió Carlos Acuña, uno de los referentes del triunvirato que conduce la central obrera, y agregó que “se perdió la confianza” en la gestión de Cambiemos

20 de febrero

El secretario General de los Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio, Carlos Acuña, una de las cabezas del triunvirato que dirige la Confederación General del Trabajo (CGT), insistió este domingo en el marco de una entrevista radial con que "el Gobierno tiene un rumbo equivocado" y vaticinó "un mes de marzo dificilísimo" para los trabajadores.

En las semanas previas a la movilización anunciada para el próximo 7 de marzo y ante la posibilidad de un paro que según el referente de la CGT no tiene fecha pero "sigue en pie", Acuña volvió a mostrarse crítico con el Gobierno Nacional.

"Yo creo que ellos tienen un rumbo equivocado y lo más jodido de todo eso es que ellos creen que van bien", sostuvo en relación a las políticas económicas de Mauricio Macri, y antes de considerar que tras los últimos aumentos "se perdió totalmente la confianza en este Gobierno".

"El otro día escuchábamos al ministro de economía diciendo que este era un año eleccionario, ellos ganaron y siguen haciendo campaña", se quejó el titular de los estacioneros en declaraciones radiales, y agregó que "es una mentira, nadie se puede creer una cosa de esas como ir a tocarle el timbre a un vecino o pedirle una opinión".

"Yo digo que estamos peor que en 2016, porque lo que se agravó hoy es la pérdida de la confianza con los acontecimientos que han sucedido últimamente", opinó y estimó que "el mes de marzo va a ser dificilísimo".

"No puede ser que el Gobierno no sepa que a la gente no le alcanza la plata, que estas políticas van en contra de los intereses de los trabajadores", dijo e insistió: "son muy poquitos los que están disfrutando de esta situación del país".

En cuanto a las medidas de fuerzas anunciadas desde la central obrera, confirmó que "el paro está lanzado, se va a cumplir y se va a cumplir la movilización del 7 de marzo".

Por último en referencia al gremio que representa y a la negociación paritaria, adelantó que pedirán un "20% de aumento por 6 meses", subrayando que desde el sector no están dispuestos a acordar por el plazo de un año como pretende el Gobierno. "Si no fuera necesario cambiar nada en 6 meses, quedará así", indicó.