Crisis: dólar y caída de las reservas del BCRA por casi U$S 1.000 millones

La divisa subió a $ 58,5, las acciones cayeron. Macri y Fernández volvieron a conversar y el presidente le anticipó los anuncios del domingo. El Gobierno negocia con la oposición el proyecto para postergar los vencimientos de deuda. Se mantienen los factores explosivos de la economía.

4 de septiembre

El dólar cerró a $ 58,50 en el segundo día hábil luego de las medidas de restricción cambiaria anunciadas el domingo pasado. La divisa cayó casi cuatro pesos en relación al viernes pasado. En el segmento mayorista la divisa descendió dos centavos a $ 55,98 en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). Sin embargo, para contener al dólar este martes el Central dejó de lado las subastas y vendió al contado como se hacían cuando “Toto” Caputo era el presidente del Central.

También hubo ventas de los bancos oficiales del Nación y del Banco Provincia. Según informó el analista financiero Christian Buteler las reservas del Central finalizaron en U$S 52.149 millones, descendieron U$S 995 millones este martes y en los dos días hábiles del mes U$S 1.949 millones.

La Bolsa de Comercio de Buenos Aires tuvo una fuerte caída de más de 11 %, el índice S&P Merval se derrumbó un 11,7 %, a 23.079 unidades. Hubo bajas de acciones de bancos y energéticas, el Grupo Financiero Galicia bajó 17,5 %, Banco Macro cedió 15,88 % y Transener 15,70 %.

Eduardo Fernández de Rava explicó al diario El Cronista que la sangría de este martes se debe a la coyuntura local, también se puede mencionar que la calificadora de riesgo Standard & Poors, sostuvo que mantiene la nota de los bancos, y los pone a partir de ahora en revisión. También incidió que el gobierno nacional retrase el proyecto de ley de reperfilamiento de deuda.

Fernández sin declaraciones sobre las medidas y fuera del país

Según informaron los medios, el presidente Macri y Alberto Fernández volvieron a conversar en los últimos días antes del viaje a España del candidato del Frente de Todos. El presidente le adelantó las medidas de restricción cambiaria que publicarían el domingo pasado.

Tras el “cepo” dispuesto por el Gobierno, Alberto Fernández no hizo declaraciones sobre la medida. El candidato del Frente de Todos desde España declaró que "nunca hay que darse por ganador, hay que quedarse tranquilo" y esquivó definiciones sobre las restricciones cambiarias. El silencio de Fernández sobre las medidas evita que la inestabilidad se profundice.

Este martes Fernández tuiteó sobre la caída de las acciones que “la Bolsa porteña no encuentra piso” y agregó que van a “a estabilizar la economía y salir de la recesión, poniendo nuevamente todo el potencial que tenemos en valor para el bienestar de los argentinos.

Las patronales exigen que ambos candidatos retomen el diálogo. El Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) pidió a "los dos principales candidatos presidenciales, Mauricio Macri y Alberto Fernández" que "generen los espacios necesarios para acordar las principales acciones a llevar en conjunto en este momento, hasta las elecciones y la asunción de un nuevo periodo presidencial".

En tanto, el Gobierno postergó el envío del proyecto de ley al Congreso hasta encontrar consenso. El proyecto iba a ingresar este lunes al Congreso y el miércoles el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza se presentaría ante la comisión bicameral que controla la deuda externa. Pero recalcularon y comenzaron con las conversaciones con la oposición para intentar avanzar.

Funcionarios del oficialismo se reunieron con Sergio Massa, uno de los referentes del Frente de Todos, según publicó el diario Clarín. Massa sugirió a los funcionarios que el Gobierno saque el reperfilamiento de la deuda de mediano y largo plazo con un Decreto de Necesidad y Urgencia, y que ese decreto después se trate en el Congreso, después del 27 de octubre. Según informó el diario Bae, otro pedido del Frente de Todos es que haya algún ajuste en las retenciones a las exportaciones, pero por el momento en el oficialismo no hay novedades.

La economía sigue en el abismo

La relativa estabilidad del dólar en sólo dos días hábiles no elimina los problemas críticos que enfrenta la economía como la pesada carga de la deuda, y las exigencias del FMI para otorgar los desembolsos pendientes.

Las Leliq (Letras de liquidez) en manos de los bancos también son una bomba de tiempo. El Banco Central convalidó este martes un incremento en la tasa de las Leliq de 45 puntos básicos respecto del lunes al finalizar a 85,732 %. El total adjudicado fue de $ 232.184 millones. Sólo con el aumento de la tasa de interés en la semana del 9 al 15 de agosto los bancos embolsaron el equivalente a $ 60 mil millones anuales con las nuevas subas dicha suma sigue escalando.

La devaluación impacta en los precios. La inflación erosiona el poder de compra de los salarios de los trabajadores y los sectores populares. Alberto Guida, presidente de la Cámara Argentina de Mayoristas, señaló en el programa radial Pasaron Cosas que "el promedio de lo que fueron los aumentos fue del 25 % - 30 %", y que "no quedó nada sin aumentar". Según la encuesta REM realizada entre consultoras por el Central calculó que la inflación de este año será del 55 %.

La pobreza y la desocupación serán superiores. Es necesario un programa de emergencia contra el saqueo en curso. Aumento inmediato de salario, jubilaciones y planes sociales, un salario mínimo equivalente a la canasta familiar. Trabajo estable para todos y prohibición de despidos y suspensiones. Basta de tarifazos y anulación de los incrementos de las tarifas, plata para salud y educación no para la deuda ilegitima ni el FMI. (LID)