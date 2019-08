Crónica de una crisis anunciada: el macrismo anunció la renegociación de la deuda

En otra jornada de caos en los “mercados”, Lacunza anunció la reestructuración de los plazos de deuda de corto plazo -Letes y Lecaps- en manos de inversores institucionales. En un claro mensaje político, confirmó que llevarán al Congreso un proyecto de ley para extender los vencimientos de la deuda de largo plazo jurisdicción local, y la renegociación con el FMI.

En el transcurso de la lenta y agónica transición, este miércoles se vivió otra jornada de pánico y locura en los “mercados”. La consecuencia directa luego del caos financiero, fue una conferencia de prensa del ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, quien anunció una serie de medidas con el fin de lograr una estabilidad política y financiera.

La sangría de reservas del BCRA no para, este miércoles se vendieron U$D 353 millones en siete intervenciones, y aún así el dólar subió 2,6 % para venderse a $ 60,17 según el promedio relevado por el Central para el segmento minorista.

La cotización mayorista del dólar finalizó a $ 58,10 con una suba mayor al 3 %, igual que el informal “contado con liqui” se vendió a $ 58,57. La tasa de Leliq se mantuvo sin cambios en 74, 98 %.

*Riesgo País: el hermetismo de los enviados del FMI que se fueron del país sin confirmar el desembolso por USD 5.400 millones previstos para septiembre, aumentó la desconfianza de los inversores respecto a la capacidad de pago de deuda del país. En consecuencia, en un clima de extrema incertidumbre, el índice Riesgo País que elabora el banco JP Morgan llegó a 2.112 puntos, un nivel máximo en 14 años.

*Acciones y bonos: el principal indicador de la bolsa porteña, el S&P Merval de Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) ganó un 3,4%, a 25.458 unidades, pero acumula una pérdida del 42,6% desde las PASO. Mientras los bonos cayeron cerca de un 14%. De los bonos en dólares, el Bonar 2024 retrocedió un 7,4%; el Bonar 2020, un 13,95%; y el Discount, un 6,3%.

*Renovación de Letes: La licitación de Letes en dólares que concluyó este miércoles fue declarada desierta luego de que solo tuviera una intención de suscripción del 5%. Sobre la base de este casi nulo roll over, en comparación al anterior que fue del 80 %, Lacunza anunció una medida en concreto para contener al menos el 10 % de los próximos vencimientos.

El gobierno lanza un plan de reestructuración de plazos de deuda

Previo a la conferencia de prensa que realizara el ministro de Hacienda, corrían con fuerza trascendidos que apuntaban al anuncio de medidas relacionadas al control de cambios, ya que una de las mayores preocupaciones entre analistas, es la aceleración en el ritmo de pérdidas de reservas, combinado con una mayor demanda sobre el dólar que aumenta por distintas vías: desarme de cartera de inversiones en pesos (a pesar de la tasa al 75 %) por activos seguros, aumento de retiros de depósitos y plazos fijos, pago de la REPO, entre otros.

Sin embargo, el dato objetivo del giro adoptado por el gobierno luego de dos días consecutivos de desplome financiero es oficializar el pedido para reperfilarr la deuda con el FMI. Así lo reflejaron los distintos titulares de la prensa mundial, “Macri pide al FMI renegociar los plazos de la deuda argentina” decía El País.

En palabras de Lacunza: "Propusimos al FMI reperfilar los vencimientos de deuda". Los tres puntos restantes de los anuncios están relaciones a la reestructuración de los plazos de deuda a corto y mediano plazo:

*Extender los vencimientos de la deuda de corto plazo de 3 a 6 meses -Letes y Lecaps- sólo para los inversores institucionales, no a las personas humanas que representan el 90 % de los tenedores de estos bonos.

*Promover un proyecto de ley de extensión de los plazos de la deuda local sin quita de capital.

*Iniciar un proceso de extensión voluntaria de plazos de legislación extranjera también sin quita de capital ni de intereses.

El gobierno lleva la crisis de la deuda al Congreso

Hernán Lacunza leyó sin interrupciones un discurso que combinó la confirmación de medidas económicas, y un claro llamado a todo el arco político (léase al Frente de Todos) para dirimir en el Congreso Nacional un proyecto de ley para extender los vencimientos de la deuda local en pesos, sin quita de capital ni de intereses.

Por primera vez desde el gobierno reconocen la gravedad de la situación respecto al creciente endeudamiento, que ya supera el 100 % en la relación deuda/PBI. Al respecto Lacunza admitía que la Argentina no tiene un problema de solvencia para el pago de la deuda, pero sí un problema liquidez de mediano plazo. Bajo este marco anunciaron la reestructuración compulsiva para la deuda de corto plazo en manos de inversores institucionales, que abarca al 10 % de los tenedores de esos bonos; y el comienzo de un proceso de extensión voluntaria de los plazos de deuda bajo jurisdicción internacional sin quita de capital ni de intereses.

Respecto a la reestructuración de los plazos de la deuda local en pesos, desde el gobierno apelaron una resolución debatida en el Congreso, donde ellos no cuenta con mayoría propia. Así mientras la crisis de deuda entra en un nuevo capítulo -el de la renegociación con el FMI-el doble comando de gobierno en esta transición es puesto a prueba, otra vez. Alberto Fernández no hizo declaraciones hasta el momento, pero ya había adelantado que el oficialismo debe hacerse cargo junto al FMI de la crisis que generaron. Esas evasivas no son suficientes, tampoco las denuncias sobre la fuga de capitales ya que no proponen salida alguna, al menos en favor de las grandes mayorías y de los trabajadores. (LID)