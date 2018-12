Cuadernos: Bonadio citó a indagatoria a Franco y Gianfranco Macri

La citación de la justicia se corresponde por la empresa Autopista del Sol, que controla el peaje en el Acceso Norte de la Provincia de Buenos Aires, en mayo de este año vendieron el 7% que tenían de la empresa a través de Sideco.

11 de diciembre

Otros empresarios también tendrán que declarar, de empresas como Grupo Concesionario del Oeste, Concesionaria AEC, Corredor Americano, Equimac, Coarco, Homaq, Vialco, Decavial, Corredor Americano, Podestá Construcciones, Helport, ICF Americana, Coprisa, Covico, entre otras.

El 17 de septiembre Bonadio emitió el fallo en el que dictamina el procesamiento por presunta “asociación ilícita” a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, varios ex funcionarios kirchnerstas y veintidós empresarios, entre ellos el primo y socio presidencial, Angelo Calcaterra (IECSA), Aldo Roggio (Metrovías), Carlos Wagner (Esuco Construcciones), Luis Betnaza (mano derecha de Paolo Rocca-Techint) y Gerardo Ferreyra (Electroingeniería), etc.

Curiosamente en esa oportunidad tanto Rocca, cuya empresa es señalada como unas de las supuestas pagadoras de coimas, y Franco Macri, propietario de Iecsa hasta el 2007, otra de las empresas implicadas, habían quedado afuera del fallo del juez.

Antes de dar a conocer el fallo, Bonadio había intentado una burda maniobra para salvar a Rocca y la familia Macri, de la que luego tuvo que retroceder que consistía en establecer que la fecha del delito era entre los años 2008 y 2015.

Paolo Rocca, líder del Grupo Techint, fue procesado el martes cuatro de diciembre , en el marco de la causa de los cuadernos de la corrupcion del chofer Oscar Centeno, donde consta el pago de sobornos en obra pública. (LID)