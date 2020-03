Cuarentena para ricos: jueza de Jujuy volvió de Miami y se negó a cumplirla

En el día de hoy, la Jueza del máximo tribunal de Jujuy, María Silvia Bernal, retornó de su viaje a Estados Unidos, cuando se le solicitó que cumpla con el protocolo de coronavirus se escudó en su cargo afirmando "soy jueza y hago lo que quiero". La bronca en las redes sociales estalló por la impunidad de esta funcionaria mientras las condiciones de los de abajo se deterioran y se persigue en los barrios.

23 de marzo

Las medidas decretadas por el gobierno nacional y provincial ponen de manifiesto que su aplicación es muy distinta sobre sectores del poder y el pueblo trabajador. En tiempos de cuarentena la igualdad ante la ley tampoco es la igualdad ante la vida.

Los escándalos en la Justicia de Jujuy y del Superior Tribunal de Justicia en particular no se suspenden a pesar de haberse decretado la feria judicial por el coronavirus, esta vez quién dio la nota fue la vocal María Silvia Bernal que retornó de sus vacaciones en Miami. Mientras millones no saben cómo sobrellevar el día a día, este sector privilegiado aprovecha para hacerse un viajecito de placer.

Asimismo el destino elegido por la cortesana es uno de los países denominados "de riesgo" debido al gran número de casos detectados por lo que correspondía que informe a las autoridades y cumpla con los protocolos dispuestos por la OMS (Organización Mundial de la Salud) ya que pone en riesgo de contagio al resto de la población. Actualmente se encuentra en un conocido hotel de San Salvador de Jujuy.

"Soy Jueza y hago lo que quiero"

La jueza Bernal intentó evadir los controles junto a otras 6 personas que viajaron con ella y dirigirse a su domicilio, aprovechando y escudándose en su cargo de Jueza del máximo tribunal de Jujuy, vale aclarar que a su cargo está la vocalía de causas penales.

Según trascendió en los medios la misma venía de la provincia de Salta, sin embargo Gerardo Morales cerró las fronteras provinciales lo que le costó el reproche de familias que tienen a sus hijos estudiando en otras provincias no permitiéndoles volver.

Estos privilegios junto a abultados sueldos, la inamovilidad de sus cargos y ser designados a dedo por el PJ y la UCR ubica en otra realidad a la Dra. Bernal de la que están viviendo las mayorías.

Doble vara

Si contrastamos el comportamiento de la jueza María Silvia Bernal que resultan casos "sospechosos" graves, y numerosos incumplimientos a decretos, resoluciones y protocolos con el tratamiento que están teniendo cientos de detenidos en la provincia, con identikits que realizan por medio de helicópteros para armar causas y el maltrato permanente bajo el argumento #quedateencasa, veremos que el aislamiento social y las medidas dispuestas no son efectivas y no afectan a todos por igual.

Un ejemplo de ello es el de la mujer que vende forraje en Libertador Gral. San Martín (labores habilitadas por el decreto presidencial ) fue obligada por la policía a cerrar su comercio, con el cual si no abre no vive y fue detenida violentamente, estando encerrada injustamente en la comisaría durante 20 hs.

Otro ejemplo son las personas en situación de calle que son detenidas y alojadas en el galpón de la ex estación de tren, aparentemente junto a otros detenidos que se les arman causas penales y contravencionales, de los cuales no hay información oficial y son custodiados por el ejército, según la resolución del COE (Comité Operativo de Emergencia).

La Jueza luego de incumplir toda la normativa dispuesta por el gobierno nacional y provincial se encuentra cómodamente en un hotel, mientras la Sra. que vende forraje y que estaba dentro de las excepciones, fue maltratada y encerrada en un calabozo pero ¿es la salida más cárcel y multas?

A pesar de la bronca que genera el accionar de la jueza Bernal, el sentido común que pretenden instalar los medios de comunicación y el gobierno es la necesidad de mayor mano dura para cumplir con la cuarentena, estos hechos dan cuenta que esta medida es de imposible cumplimiento para las mayorías, que si no se realizan estudios masivos para detectar a infectados y aislarlos, una fuerte inversión en el sistema de salud, la cuarentena total será ineficaz y seguirán cargándose sobre el pueblo trabajador la brutalidad del aparato represivo del Estado. (LID)

Por Ezequiel Canepa Abogado CeProDH