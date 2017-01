DENUNCIA DE CORRUPCIÓN Arribas se lavó las manos y negó coimas de Odebrecht

El jefe de la Agencia Federal de Inteligencia negó haber recibido sobornos por parte de un operador de la empresa brasileña involucrada en el escándalo de corrupción “Lava Jato”.

25 de enero

En el día de ayer el fiscal Federico Delgado imputó a Gustavo Arribas en el marco de presentación realizada por Elisa Carrió. La misma se origina en la investigación publicada por el periodista de La Nación, Hugo Alconada Mon. En la misma dice que Leonardo Meirelles, un operador financiero de Odebretch, pagó “más de medio millón de dólares a una cuenta del actual titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, en cinco pagos que comenzaron un día después de que, en septiembre de 2013, se reactivara el contrato para el soterramiento del tren Sarmiento para el gigante brasileño Odebrecht”.

Luego de haber sido imputado, Arribas difundió un escrito de 10 puntos en los cuales “aclara” que no conoce al tal Meirelles y que “sólo” cobró una de las cuotas por la venta de un inmueble en Brasil. Dentro de la investigación realizada por Alconada Mon, se demuestra que el pago fue realizado a través de la firma RFY Import and Export Limited, calificada por la justicia brasileña como una “empresa de fachada” mediante la cual Odebretch realizó el pago de sobornos.

El escrito es parte de la estrategia definida por el gobierno el día lunes cuando Arribas regresó de sus vacaciones y se reunió con Marcos Peña.

Días atrás, el presidente Mauricio Macri salió a defender a su amigo Gustavo Arribas, manifestando que “realmente, analizándolo le doy vuelta y no entiendo dónde está el tema. Hay una transacción por la venta de un departamento. Se dio la coincidencia de ser el mismo cambista que tenía entre sus miles de clientes no sólo el comprador del departamento de Arribas sino a Odebrecht. Punto".

El discurso de “transparencia” del presidente se acaba cuando se trata de sus amigos o de él mismo. Macri cree en las palabras de su amigo y no le parece pertinente desarrollar una investigación al respecto.

La estrategia de la victimización

Arribas sostiene que esto es una maniobra para “difamarlo” y que no es la primera vez que esto sucede. “Ahora se me acusa de tener vínculos con el escándalo Lava Jato/Odebrecht. Niego rotundamente cualquier relación con dicho caso de corrupción y reitero que no tengo ni tuve vinculación alguna con la empresa Odebrecht, con Leonador Meirelles y/o Alberto Youssef.”

Desde el gobierno de Cambiemos, cada vez que se ven apretados por sus “malos manejos”, aducen que quieren destruirlos, difamarlos o atacarlos. Lo mismo ocurrió con las denuncias sobre el dinero robado de la casa de la vicepresidenta Gabriela Michetti, que sacó a la luz el escándalo de la fundación Suma.

La farsa de la anticorrupción

Ya nadie cree la falsa promesa electoral que había hecho Mauricio Macri de que “iba a acabar con la corrupción”. Toda la casta política está salpicada por estos escándalos. Ya el año pasado funcionarios del gobierno kirchnerista como José López o Julio De Vido estuvieron en medio de maniobras de corrupción que salieron a la luz. Sin embargo, no es distinta la práctica del gobierno de Macri.

Desde que se conoció el escándalo de los Panamá Papers, se sabe que al día de hoy existen al menos 29 empresas off shore vinculadas a la familia Macri. A su vez, la Oficina Anticorrupción dirigida por Laura Alonso, está siendo investigada por “persecución selectiva”.

Cuando se trata de enriquecerse con la función pública, evadiendo impuestos, o haciendo negociados con empresarios amigos; los políticos del régimen parecen no tener tantas diferencias. (LID) Fotografía:DyN