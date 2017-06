DIETAZO: Para Patricia Giménez, diputada de la UCR, el dietazo "no está mal"

Luego del escandaloso aumento de $30.000 que se votó ayer en la Cámara de Diputados de la Nación, hubo varias repercusiones con respecto a este aumento que sobrepasa por más de 10 veces (y quizás hasta 15) el sueldo de un trabajador promedio en el país.

8 de junio| |

Es por esto que varios diputados salieron a explicar sus posiciones y la de sus bloques en los medios de comunicación.

Patricia Giménez dialogó con MDZ Radio y declaró: "Que no se actualicen complica el funcionamiento de la Cámara; se forma una caja negra. Los diputados del Interior gastamos más de $20.000 en hoteles. No firmé la nota pero no me parece mal que se actualicen los pasajes para los que somos del Interior". Esos $20.000 que se gastan en hoteles, equivalen a más de 3 veces un alquiler y poco más de 2 veces el sueldo de un trabajador promedio.

Noelia Barbeito, senadora provincial por el Frente de Izquierda y pre-candidata a diputada nacional por Mendoza, que en otras ocasiones denunció los dietazos en la legislatura mendocina aseguró que "se auto-otorgaron un nuevo aumento y sus sueldos brutos llegan a $137.000 y se duplicaron los gastos de representación. Una verdadera vergüenza que fue avalada por los diputados macristas, radicales, kirchneristas y de la coalición cívica. A su vez, los miembros de la Corte Suprema, luego de beneficiar a los genocidas con el 2x1, se aumentaron sus dietas y llegan a cobrar $300.000. Un gran contraste con la argentina real donde 8 millones de personas viven en la pobreza, de los cuales 6 millones sufren "inseguridad alimentaria". En Mendoza ya advertimos el mes pasado que los legisladores cobran más de $100.000 de bruto".

Mientras los legisladores se votan y cobran sueldos de lujo y viven por fuera de la realidad de un país donde la inflación ha licuado una buena parte del mísero sueldo de las y los trabajadores, los jubilados han perdido el derecho al acceso gratuito a sus medicamentos y la pobreza aumenta; los legisladores del Frente de Izquierda cobran el sueldo de una maestra con 26 años de antigüedad y el resto de sus dietas son donadas a las luchas obreras.