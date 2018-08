El Dólar trepa a $ 31,49, esta vez sin efecto Turquía ni Brasil

A pesar de la intervención del Banco Central en el mercado de dólar futuro, la cotización de la divisa sigue subiendo. Tras dato de caída de la actividad en junio, empresarios y especuladores dudan que el gobierno pueda cumplir con las exigencias del FMI.

24 de agosto

A pesar de la intervención del Banco Central (BCRA) en el mercado de dólar futuro, la cotización de la divisa termina la jornada con un nuevo salto de casi 50 centavos. Ayer cerró a $ 30,98 según el promedio de bancos del BCRA, y hoy terminó la jornada en $ 31,46 de acuerdo al mismo relevamiento.

No hay efecto externo al cual atribuirle esta vez el motivo. Tras dato de caída de la actividad en junio, empresarios y especuladores dudan que el gobierno pueda cumplir con las exigencias del FMI.

"No logramos salir porque lo externo no acompañó, cierto, pero también porque no logramos despejar las dudas respecto de la sustentabilidad macro de cara al año que viene. En parte por el lado financiero, en parte por la actividad y también mete la cola cada vez más lo político", señaló Gabriel Caamaño, de Eco Ledesma.

Si bien en la apertura del mercado el mayorista apuntó una baja de 17 centavos, luego la tendencia fue al alza pegando un salto de 43 centavos, llevando a un récord de $ 30,92 en el mayorista (Mercado Único Libre de Cambios).

"La profundidad del offer es mínima", señalaba Gustavo Quintana de PR Cambios.

"Las escasas intervenciones de la autoridad monetaria con puntuales ventas en los plazos más cortos del mercado de futuros volvieron a confirmar que la intención oficial fue la de moderar levemente el derrape del peso frente al dólar pero sin tener la intención de abortar un movimiento que tuvo condimentos de repetir en el plano doméstico las correcciones que se produjeron en otros mercados internacionales", destacó el analista.