Daer rechaza marcha de Moyano y anticipa quiebre de la CGT: "No vamos a poner a la central al servicio de ningún dirigente"

Se trata del representante de los "gordos" dentro del trinuvirato que lidera el organismo sindical. Estuvo sugestivamente de vacaciones durante la cumbre organizada por el moyanismo para organizar la movilización contra el gobierno de Macri el 22 de febrero

2 de febrero

El triunviro de la CGT Héctor Daer, líder del gremio de la Sanidad y representante del sector sindical conocido como los "gordos", criticó la marcha del 22 de febrero convocada por los camioneros de Hugo Moyano y subrayó que es inaceptable "el capricho de adueñarse de la voluntad colectiva de la CGT", y que la central no se va a poner "al servicio de ningún gremio ni dirigente".

"No se puede aceptar que alguien tenga el capricho de adueñarse de la voluntad colectiva de la CGT", remarcó Daer, en una entrevista con El Cronista.

"Nuestra posición es clara: no vamos a poner a la CGT al servicio de ningún gremio ni dirigente", completó en calara alusión al camionero.

Moyano organiza una marcha contra el gobierno de Mauricio Macri y ya consiguió el respaldo de las dos CTA (la liderada por Pablo Micheli y la de Hugo Yasky), del poderoso jefe de la UOM, Antonio Caló, del gastronómico Luis Barrionuevo, del Partido Justicialista y de los movimientos sociales, pero no logró convencer a los sectores "dialoguistas" de la CGT.

Los "gordos" -representantes de los gremios con más afiliados- y los independientes de la UOCRA y UPCN se ausentaron a la cumbre del Consejo Directivo de la central obrera que dio respaldo formal a la protesta del camionero.

Tampoco recibieron el respaldo de la UTA (el gremio de los colectiveros que le garantizan poder de fuego a la protesta). La delegación de Rosario adelantó que no se sumará a una movilización.

"Una cosa es la defensa de los trabajadores que si llegado el momento hay que salir a la cancha vamos a hacerlo, como por ejemplo si se trata la reforma laboral, y si eso afecta los convenios de trabajo. Pero otra cosa es salir a defender a Moyano", afirmó el secretario general de la UTA Rosario, Manuel Cornejo.

"A mí Moyano nunca me gustó. Además, dentro de la CGT no están todos en la movilización. Héctor Daer del gremio de la Sanidad no adhiere", enfatizó el jueves antes de que el propio dirigente de Sanidad blanqueara su postura.

Las declaraciones de Daer anticipan lo que ya es un secreto a voces en el mundo sindical: la ruptura de la CGT.

El jueves, ya lo había deslizado también otro de los triunviros, Juan Carlos Schmid. "En la CGT hubo notables ausencias", dijo en referencia de Daer, quien estaba sugestivamente de vacaciones. "De alguna manera son diferencias que estuvieron atravesando casi este año de mandato que ha tenido el triunvirato", señaló y concluyó: "Es probable que se materialice (la ruptura)".

El líder del sindicato de Sanidad afirmó este viernes que el pedido de su sector es "seguir dialogando entre todos, sin poner por delante la paritaria, ni las cuestiones personales de nadie".

"Nosotros vamos a seguir trabajando para resolver los temas pendientes que se vinculan con las paritarias, con los derechos de los trabajadores. Lo del 22 será la marcha de los camioneros, pero el mundo igual va a seguir girando", sostuvo.

Y remarcó: "Si la unidad no va más, habrá que convocar a un congreso cegetista y definir un nuevo consejo directivo".

El triunviro disparó también contra el moyanismo cuando, en la entrevista, remarcó que los camioneros "deberían explicar por qué (el 18 de diciembre último) pidieron el paro y después no pararon, y se borraron", tras la sanciòn por parte de la Cámara de Diputados de la reforma previsional ,y la central obrera convocó a una medida de fuerza.