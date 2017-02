De Mendiguren del Frente Renovador promueve la baja de salarios

El ex titular de la UIA defendió la idea del recorte de los salarios para poder competir con el sector externo. De Mendiguren, o el “Vasco” como suelen llamarlo, presentó el caso de la productora de calzado GGM como modelo. Allí el gobierno bonaerense ofreció a los operarios una reducción salarial y de horas laborales a cambio de mantener sus fuentes de trabajo.

3 de febrero| |

Para justificar a los empresarios nacionales, el ex ministro de economía de Eduardo Duhalde sostuvo que “la industria está expuesta a la competencia externa” y ejemplificó: “las zapatillas entran de China, de Brasil… Un sector como el calzado no puede competir con un salario del sudeste asiático”. Argumentando a favor de las patronales, el actual presidente de la Comisión de Industria de la Cámara de Diputados, afirmó que “los industriales, que ya padecieron a (José Alfredo) Martínez de Hoz y a (Domingo) Cavallo, saben que el problema del empresario es la competencia desleal. Contra China no se puede competir”, para el massista “la apertura de importaciones provoca destrucción de empleo”.

Quien pronunció estas palabras no sólo es un importantísimo referente del sector industrial, sino un hombre clave del Frente Renovador que lidera Sergio Massa. El massismo ha permitido hasta el momento que el gobierno de Cambiemos avanzará sobre los derechos de la clase trabajadora y el pueblo pobre, votando la mayoría de las leyes propuestas por la derecha empresarial en el poder, que han permitido des-regular el comercio exterior y provocado la apertura de las importaciones.

Ante esta situación, de Mendiguren, antes que nada un hombre de las patronales de la industria, aprovecha para bajar la línea de reducir salarios o devaluar el peso para hacer más competitiva la producción local, algo previsto en el presupuesto 2017 que plantea como horizonte un dólar a 18 pesos. No es de extrañar, en su corto paso por el Ministerio de Economía fue quien adelante la brutal devaluación que marcó la salida de la convertibilidad y permitió la licuación de las deudas de la burguesía argentina, provocando el hundimiento en el hambre, la desocupación y la miseria de millones de trabajadores.

Los dirigentes del Frente Renovador, atentos a seguirle los pasos a la agenda de Cambiemos, nada dicen del vaciamiento de empresas y los despidos masivos en sectores con altos niveles de ganancia como la patronal de Clarín-AGR. Los industriales ven con simpatía la ofensiva contra los trabajadores, como una posibilidad de liquidar conquistas de los convenios colectivos y aumentar la explotación de la fuerza de trabajo.

Lo paradójico es que dentro del FR conviven sin problemas con el Vasco, Facundo Moyano y Héctor Dáer, este último triunviro de la CGT, que acaba de abandonar la Mesa de Diálogo y anuncia recién para la segunda quincena de marzo medidas de acción contra los despidos. El massismo es una buena síntesis de manoduristas contra los pobres, patrones bajadores de salarios y burócratas traidores, que algunos autodenominados progresistas lo consideran el mal menor frente al macrismo. (LID) Fotografía: nuevodiarioweb