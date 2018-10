De Pablo: "Si mantienen la tasa de interés en 60%, la inflación será parecida a ese número"

El economista y analista Juan Carlos De Pablo aseguró que "necesitamos un Ministro de economía, pero el Presidente se resiste a eso".

2 de octubre

El economista y analista Juan Carlos De Pablo, aseguró este lunes, que "el BCRA hizo anuncios poco creíbles". Además, anticipó que la inflación del 2018 podría acercarse al 60%.

"El problema es que el presidente del Banco Central anunció que la base monetaria en términos nominales se va a quedar donde está hasta mediadios del año que viene, esto es una definición fortísima", arrancó.

"Para que el nuevo presidente del Banco Central (Guido Sandleris) resulte creíble, porque te dice no voy a aumentar nada la base monetaria pase lo pase y caiga quien caiga, me tiene por lo menos que insinuar que es lo que cree que va a hacer cuando aparezcan desafíos, porque de lo contrario no es creíble", sentenció De Pablo.

El economista fue duro con la nueva figura del BCRA, y tiró: "Si vos te portás bien pero nadie te cree, frenás más de la economía de lo que está, entonces, el problema de credibilidad de ese anuncio (refiriéndose a la base monetaria) es crucial", agregó.

Para el especialista, la Argentina como país "no sabe bien donde está parado" en materia económica, "y en ese contexto, y sin la coordinación de los ministros, hacer un frenazo monetario puede ser muy costoso", alegó. "El anuncio que hizo para hacerlo creíble ahora lo tiene que seguir complementando".

Sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) también habló, y expresó que "la política económica siempre se ha dado en el contexto político e internacional, vos no podés decir ´si el dólar tiene que ser 415 que sea’ porque no va a ser, dicen ’no voy a emitir y no importa lo que pase’ no te lo creo porque hay fuerzas externas, pero para ser creíble por lo menos me tienes que decir cómo lo vas a intentar", detalló el economista al referirse sobre el pacto con el FMI, en el que el Gobierno en su afán de conseguir acuerdo, firmó aceptando presiones muy difíciles de cumplir.

"El gobierno llegó en 2015 con el beneficio de la duda (hablando en temas de inflación y economía) hoy no le das tanto ese beneficio y por esa razón tendrían que ser más precisos en sus pronunciamientos", dijo De Pablo.

Igualmente, mostró su preocupación en la política económica por la "inexperiencia" del equipo del Gobierno, y aseguró que la nación necesita un Ministro de economía, "pero el Presidente se resiste a eso".

"Para trabajar en política económica además de las cuestiones técnicas vos tenés que tener historia y experiencia, pero ahora hay mucha pendejada", criticó. (IProfesional)