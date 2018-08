De Pablo: "Trazar metas de inflación es una estupidez conceptual"

El economista dijo que los objetivos que se propuso el Gobierno "eran números increíbles" pero señaló que Macri ahora "está mucho más realista".

29 de agosto

Yo tuve en 1964 un gran profesor de Finanzas Públicas que fue Cayetano Licciardo, que nos metió en la sangre varios principios básicos, uno de ellos era que el Presupuesto es una autorización de gastos y pronóstico de ingresos, así que el déficit no sé lo que es".

"Un diputado puede votarte tantos bomberos, tantas maestras, tantos enfermeros, pero votar un pronóstico de ingresos, ¿de donde salió?", cuestionó el economista Juan Carlos De Pablo en una entrevista en A24.

Con su particular y verborrágico estilo, el profesor De Pablo sostuvo que "si yo fuera diputado, levanto la mano, sí a todo, votamos y pasemos a otro tema. Lo que importa es la vida misma, no el presupuesto. Importan las decisiones, no es prónostico, que va, que viene".

Además recalcó que "esos números de Presupuesto y dólar que se anunciaron el año pasado fueron ridículos, no es que pasó algo, eran números increíbles. En esa conferencia de prensa de diciembre el problema no fue que sentaron a (el entonces titular del Banco Central, Federico) Sturzenegger al lado de (el jefe de Gabinete) Marcos Peña, el problema fue que ratificaron metas de inflación, que es una estupidez conceptual, con números que pasaron de la súper ridiculez a la casi súper ridiculez".

"Tanto decir que la inflación iba a ser del 12% como del 15% era ridículo, lo que yo miro va más allá de si el dólar hoy está a $31 o $32, lo que yo miro es a los actores, a los tipos que tienen que tomar decisiones, y lo que veo es que hoy el Poder Ejecutivo está mucho más realista y mucho más aterrizado que hace 6 meses. Esto como profesional es muy importante, si yo miro el dólar o la actividad económica, me pongo al lado tuyo, pero si analizo te digo, Luis, en 2016 y 2017 se vivió una fantasía", agregó De Pablo.

“El Banco Central hoy está peleando con un realismo que antes no tenía y esto es un dato importante, los detalle no tengo como saberlo. Hay que prestarle mucha atención a la actitud”, opinó más temprano en diálogo con radio La Red.

“En el mundo politizado el Fondo Monetario (FMI) es el cuco que nos viene a matar a todos y la verdad que es exactamente al revés. Macri en el plano político internacional se vende fenómeno”, dijo.

"Acá hay una sola meta, una sola condición que es la fiscal y eso se está cumpliendo. Si tiene que adelantar algún pago en estas condiciones lo van a lograr, juzgando actitudes y decisiones públicas”, consideró el economista.

Para De Pablo, “estamos lejos del default”, no obstante recordó que hace tiempo atrás había adelantado que “si seguíamos por el mismo camino íbamos a chocar”.

En ese contexto, señaló que “no había que ir a la universidad para darse cuenta que si vos tenes un esquema atado al endeudamiento, estás a la merced de que pase un meteorito y te cambie todo. En este momento tenemos el mundo en contra, y eso debe ser un argumento para decir hagamos más cosas para terminar con el déficit fiscal. Porque lo que quiere decir es que si no los precisamos más a las tormentas extranjeras las vamos a empezar a mirar de costado”.

Por otro lado, con respecto a la actitud que está teniendo Macri ante la crisis actual, el economista explicó: “Los presidentes están para decir que las cosas van a mejorar, pero lo que rescato de Macri es que cuando se asustó y tuvo que tomar decisiones, gracias a Dios, las tomó”.

“No te lo van a decir públicamente pero quienes integran el Gobierno tienen un susto terrible, y eso es bueno”, consideró.

Por lo que evaluó, al finalizar, que “más importante que ver los números, es ver las personas que están a cargo”, porque “estos son los momentos que los funcionarios tiene alta responsabilidad ejecutiva”. (IProfesional)