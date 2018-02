De Panamá a Andorra: alto funcionario de Cambiemos vinculado a una cuenta offshore

Valentín Díaz Gilligan es el subsecretario general de Presidencia de la Nación y aparece ligado a una cuenta por U$S 1,2 millón en Andorra.

16 de febrero

El mundo de la CEOcracia que gobierna el país no deja de dar sorpresas. Nunca son buenas. En este caso, el encargado de darlas es Valentín Díaz Gilligan, subsecretario general de Presidencia. Se trata del segundo hombre en esa cartera, luego de Fernando de Andreis.

Según informó ayer el diario español El País, el nombre de Díaz Gilligan aparece ligado a una cuenta por la cifra de U$S 1,2 millón. ¿Dónde? En el pequeño Estado de Andorra.

El dato que no puede pasar desapercibido es que ese pequeño país es uno de los lugares preferidos para la radicación de empresas y cuentas offshore. Si los Panama Papers destaparon la actuación de algunos de los principales referentes del oficialismo en los paraísos fiscales, la cosa no quedó ahí.

La información publicada por el diario del Estado español indica que el actual funcionario nacional fue, hasta noviembre de 2014, director de la firma Line Action, dedicada a la compra y venta de jugadores, que pertenecía en un 100 % a empresa panameña llamada Nashville North Inc.

Como siempre, el funcionario acusado dijo no ser responsable. Díaz Gilligan "explicó" la cuenta por la relación que tenía con el empresario Paco Casal.

"Casal tenía problemas en su país y me pidió el favor. Tenía un juicio con el fisco que ganó y no podía figurar. Confiaba en él. La plata nunca fue mía. Además, yo no ejercía entonces cargo público. Era asesor y facturaba como autónomo", le dijo Díaz Gilligan a El País.

Una vez más, los funcionarios del gobierno actual vuelven a dar la nota. Una vez más, conviene calificar con 0 (cero) su nivel de "transparencia". (LID)