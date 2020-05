De Techint a McDonald’s: el Gobierno ya paga sueldos del personal de varios “miserables”

Los empresarios siguen haciendo lo que quieren y el Gobierno los ayuda. El pasado viernes se conoció que grandes compañías, incluso algunas multinacionales, recibieron el beneficio de que Anses subsidie parte del salario de sus trabajadores utilizando el Programa de Asistencia al Trabajo y a la Producción (ATP).

16 de mayo

El viernes pasado se conocieron algunos de los que tuvieron la suerte de ser incluidos en dicho programa. Se trata de empresas que además de tener ganancias millonarias, muchas de ellas han aplicado el sistema de suspensiones con rebajas salariales a sus empleados.

Veamos quienes son:

Grupo Techint: propiedad de Paolo Rocca, el hombre más rico mas de Argentina, cuyo patrimonio asciende a 3.300 millones de dólares. En todo el 2019, la empresa facturó 190.000 millones de pesos, sin embargo el Estado accedió a darle una "ayudita".

Algunos de sus trabajadores recibieron una carta. "Comunicamos a Usted que Techint S.A. ha accedido al “Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción” dispuesto por el Gobierno Nacional a través del DNU 332/2020 y, en particular, al denominado “Salario Complementario”, consistente en una suma de dinero que la ANSeS acreditará en vuestra “cuenta sueldo” en forma directa, como parte de su remuneración habitual del mes de abril de 2020", dice el texto que les fue enviado.

En el caso de muchos obreros de las empresas como Siderar, Siderca y otras del grupo la comunicación no fue tan "institucional" sino por mensajes informales de delegados de la UOM, aliados al Gobierno y la patronal"

Automotrices: multinacionales como Volkswagen (VW) y Mercedes Benz también recibieron este beneficio. Según informaron de manera exclusiva a La Izquierda Diario empleados de VW, la empresa emitió un comunicado en el que les indican que Anses depositará el 50 % del salario neto de cada uno de ellos.

Texto enviado a los trabajadores de VW planta Pacheco

Ledesma: de la familia Blaquier. Otra empresa que no atraviesa ningún tipo de crisis. Los Blaquier poseen una fortuna de 550 millones de dólares, nunca dejaron de producir durante la pandemia y, por si fuera poco le aplican un recorte del 30% en los salarios a sus trabajadores papeleros, mientras les niegan paritarias a los azucareros.

McDonald’s y Burger King: "Anses me hizo un depósito que sería un proporcional de mi sueldo. Dice que lo que resta me lo tiene que depositar mi empleador, Arcos Dorados. Arcos Dorados dice que lo que nos pagó Anses es parte del sueldo del mes de abril. Pero a mí no me depositaron lo mismo que me pagó McDonald’s en abril, Anses me pagó muchísimo más. Que por lo tanto en las próximas quincenas, nos van a descontar el total que nos haya pagado Anses", denuncia un trabajador a

este medio.

El Gobierno, mientras sigue sin presentar en el Congreso nacional el proyecto de ley para afectar las grandes fortunas y grupos económicos, decide ceder ante los intereses de los poderosos una vez más. Poderosos empresarios que ademas ni siquiera presentan informes contables que acrediten la imposibilidad de pagar salarios.

Mientras eso pasa, millones son obligados a sobrevivir y a mantener a sus familias, algo que es imposible, con los $10.000 del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). Ni hablar de la extrema en la situación en la que viven aquellos a quienes este beneficio les fue negado.

Que lejos quedaron los tiempos en el que presidente Alberto Fernandez calificaba de miserables a los empresarios que en plena crisis generada por la pandemia despedían empleados. (LID) Por Celeste Vazquez