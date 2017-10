De Vido: "El vergonzoso fallo de la Cámara Federal es el cierre perfecto para la campaña de Cambiemos"

17 de octubre

El diputado nacional y ex ministro kirchnerista Julio De Vido calificó hoy como "vergonzoso" al fallo de la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones que pidió su desafuero y detención, y lo consideró como "el cierre perfecto para la campaña electoral de Cambiemos". "Esto es un nuevo paso de comedia que quieren montar, como cuando me quisieron expulsar", expresó el ex funcionario a través de su cueta de Twitter.

Precisó que "se trata de una campaña que comenzó con el pedido del fiscal (Carlos) Stornelli y concluye hoy con esta resolución", y deslizó que "no puede pasar inadvertido que fue dado a conocer minutos antes de que el Presidente iniciara su acto de cierre en Ferro". "Como siempre, detrás de esto está Macri y sus mandantes: Magnetto (Clarín), Saguier (La Nación) y alguna embajada; con el objetivo de amedrentar a quienes criticamos las políticas de ajuste y empobrecimiento del gobierno de Macri", apuntó De Vido.

"También quieren desprestigiar a quienes terminamos Atucha II, Yacyretá, interconectamos al país, construimos 3 mil kilómetros de autopistas, pusimos en órbita dos satélites nacionales, ampliamos gasoductos, hicimos un plan de medicina nuclear, construimos hospitales, llevamos agua y cloacas a 10 millones de argentinos, implementamos la televisión digital, entre muchos otros logros", enumeró.