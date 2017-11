De Vido dijo en una carta pública que no será un "chivo expiatorio", y criticó a Gioja y a Bossio

El ex ministro Julio De Vido, detenido en el penal de Marcos Paz, publicó anoche una extensa carta en Facebook en la que señaló que no será "chivo expiatorio" como lo fue el ex senador Emilio Cantarero y advirtió al presidente del PJ nacional, José Luis Gioja, que pedirá que lo citen a declarar por las obras en su provincia.

6 de noviembre

En la misiva, bajo el título "De La Banelco y otras yerbas", De Vido se pregunta "si se acuerdan de "la Banelco" y repasa el tratamiento que el tema tuvo en los medios en ese entonces. "Días, y diría meses enteros en la portada de todos los medios; el pobre senador Cantarero (chivo expiatorio) claramente parecía y de hecho así lo fue "expiador", valga la redundancia, de un colectivo todavía no aclarado ni identicado", afirmó el ex ministro.

"Más allá de sus responsabilidades, fue el único expuesto, porque le sacaron a medias palabras -siendo ingenuamente bien pensado información que de alguna manera con su crudeza habitual había expuesto Hugo Moyano en los días previos", agregó.

"Como se trataba de una Reforma Laboral comprada, todo finalmente se ocultó, tanto el hecho como principalmente sus autores (pero la operación mediática, comenzada por La Nación y obviamente seguida por Clarín, continuó luego con el objetivo de voltear a De la Rúa, quien a su vez colaboró inmensamente con su propia torpeza y el derrumbe estrepitoso de la Alianza (que lo había llevado al poder)", prosiguió.