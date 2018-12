De la oligarquía Morales/Snopek: "El casamiento indigenista"

El anunciado casamiento de Gerardo Morales y Tulia Snopek, se celebrará como un verdadero show de glamour y ostentación, la “ceremonia indigenista” tendrá como marco el norte de la provincia entre los paisajes de la quebrada de Humahuaca, pero está muy lejos de representar los intereses y la lucha de nuestro pueblo contra la opresión, el saqueo y el colonialismo del sistema.

7 de diciembre| |

El indigenismo en pocas palabras es la implementación de instituciones y legislación hecha por el estado, el gobierno en su propio beneficio y en perjuicio de las comunidades, es un medio de distracción, para que haya una creencia en el común de la sociedad de que se vela por los derechos de nuestros pueblos, en el que falsamente se nos incluye.

Así es que en la provincia de Jujuy, desde la asunción de Morales al Gobierno, se ha hablado mucho de las “Comunidades y Pueblos Indígenas”, hasta se ha creado la Secretaría de Pueblos Indígenas, impulsando así una política “indigenista”, con el afán de “sensibilizar” y llegar a las “Comunidades”.

Estas últimas, institucionalizadas por el Estado a fin de poder ejercer un poder y control sobre ellas. En la mayoría de los casos, varios “dirigentes”, provenientes de estas comunidades institucionalizadas, (requisito indispensable para serlo ante el Estado) están formando parte del gabinete actual. Son quienes hacen de intermediarios entre el gobierno y las “comunidades”. Por medio de estas artimañas, han logrado “acordar” un arreglo para la entrega de extensos territorios para la explotación de mina Chinchillas, la planta de Cauchari, Olaroz, para la extracción del Litio, vulnerando en su totalidad los derechos que se presume este Gobierno respeta. Por otro lado, el último episodio comandado por Morales fue la fuerte represión sucedida el pasado 21 de Noviembre con los pobladores de Cueva del Inca, quienes exigencia una justicia imparcial, el levantamiento de una medida cautelar mal concedida, reclamaban el acceso a los servicios básicos como es, la conexión a la red de agua potable.

Tanto el gobierno actual como los anteriores, provienen de un pequeño grupo de la oligarquía jujeña, quienes desde tiempos de la Colonia vienen manteniendo y defendiendo su poder, muchos de ellos grandes terratenientes que han hecho negocios multimillonarios con el extenso territorio kolla. Manteniendo así hasta nuestros días un Estado netamente colonial.

De esta mano dura y opresión ejercida por el gobierno para con nuestros pueblos, es una gran paradoja y contradicción la de llevar a cabo su casamiento por medio de una “ceremonia indigena” que, debido a problemas legales de su prometida, no se puede casar con el rito católico por lo que, Morales manifestó a un medio Tucumano, “Con Tulia nos casaremos en una ceremonia indígena: no me interesan los papeles”. Situación que ha generado mayor indignación en este último tiempo, es una total falta de respeto a nuestra cultura, por medio de lo que se podría considerar una verdadera burla. Lo indígena se ha convertido en una moda en la provincia.

Se conocieron detalles en los medios locales, “El evento que sellará el amor entre Gerardo y Tulia dará inicio cuando el sol alumbre con sus rayos directo a la tierra" para que así tanto la luz como la sombra de la pareja se mantengan a la par y ambos caminen en equilibrio", se informó.

Antes del compromiso mutuo deberán ofrecer una ofrenda a la Pachamama frente a un cóndor natural y pedirle a la tierra que todo lo que emprendan como familia cuente con su protección. Luego, acompañados por una banda de sikuris, deberán dirigirse al lugar donde se desarrollará toda la ceremonia.

"Líderes espirituales guiarán el pasaje de ingreso de los novios” (Fuente: el Tribuno de Jujuy).

Desde declarar el 1° de Agosto a nivel Provincial como el día de la “Pachamama” y sus eslogan “Pachamama Yo Te Cuido”, y demás frases alusivas, se ha folkrorizado al kolla y a nuestra cultura, se ha usado como medio netamente comercial, es lo que se llama “pachamamismo”. Es decir se cosifica considerando la cultura y la preexistencia de nosotros como pueblos, solo para fines turísticos, de marketing, ridiculizando en algunos casos al kolla.

Queda claro así que, cuando se trata de hablar en términos económicos y capitalistas, en este caso lograr llamar la atención por medio de este “casamiento”, para instalarse electoralmente, se reconoce la existencia de nuestra identidad y cultura, pero cuando se trata del reconocer nuestra preexistencia como legítimos propietarios de nuestros territorios y recursos, cuando se reclama nuestros derechos, la defensa del agua, de nuestra tierra y territorio, solo existe la represión y vulneración de derechos.

Por su parte los que presidirán la “ceremonia” no son más que meros títeres, indios de escritorio, mercenarios, serviles al gobierno de turno, personajes que le fueron de gran utilidad a este gobierno para realizar sus millonarios negocios, dejando a la deriva a familias que se ven afectadas directamente con la explotación de los emprendimientos mineros y de litio, sin resguardo y ley que garantice su supuesto derecho, miembros de comunidades, condición para obtener cargos, que han entrado a trabajar a las empresas en condiciones sumamente precarias, donde no se le reconocen la totalidad de los derechos como tal, debido a que forman parte de empresas terciarizadas, con remuneraciones que no llegan a cubrir sus necesidades básicas. Estos títeres, son los que formarán parte del gran circo pachamamista.

Por ultimo queda preguntarse quién va brindar “seguridad” en este circo mediático con casi mil invitados, ¿serán los “policías comunitarios” los encargados de custodiar y preservar la seguridad de los futuros contrayentes ante posibles manifestaciones de miembros de comunidades en repudio a esta burla? Logrando así el objetivo de la creación de esta policía, la de un enfrentamiento y represión de hermanos contra hermanos.

Queda claro que el casamiento es solo una burla más de Gerardo Morales a la histórica lucha de los pueblos originarios, que merece todo nuestro rechazo a sus políticas y debe ser un llamado a fortalecer nuestra lucha para enfrentarlo.